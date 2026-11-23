La tesis central: agencia sin inteligencia

Luciano Floridi, director del Centro de Ética Digital de la Universidad de Yale, presenta en su libro Esto no es inteligencia (Shackleton) la idea de que los sistemas actuales son "agentes que hacen un trabajo fantástico" pero carecen de inteligencia genuina. Para Floridi, el término "inteligencia artificial" es una herencia de un eslogan de financiación de hace setenta años que induce a error y desvía el debate hacia preguntas equivocadas sobre mentes artificiales.

Crítica al relato del apocalipsis

En entrevista con El País, el filósofo define la teoría del apocalipsis de la IA como "la suma de desinformación, propaganda, intereses y codicia". Sostiene que el alarmismo distrae de los verdaderos problemas éticos y de gobernanza, y reclama no frenar la tecnología sino integrarla de manera "inteligente y crítica".

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