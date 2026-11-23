Luciano Floridi cuestiona el término inteligencia artificial y desmonta el relato apocalíptico
El filósofo de Yale argumenta que la IA es asombrosa pero no inteligente y que el miedo al apocalipsis responde a intereses económicos y desinformación.
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- Clave informativa: Luciano Floridi cuestiona el término inteligencia artificial y desmonta el relato apocalíptico
- Punto central: El filósofo de Yale argumenta que la IA es asombrosa pero no inteligente y que el miedo al apocalipsis responde a intereses económicos y desinformación.
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El resumen
La tesis central: agencia sin inteligencia
Luciano Floridi, director del Centro de Ética Digital de la Universidad de Yale, presenta en su libro Esto no es inteligencia (Shackleton) la idea de que los sistemas actuales son "agentes que hacen un trabajo fantástico" pero carecen de inteligencia genuina. Para Floridi, el término "inteligencia artificial" es una herencia de un eslogan de financiación de hace setenta años que induce a error y desvía el debate hacia preguntas equivocadas sobre mentes artificiales.
Crítica al relato del apocalipsis
En entrevista con El País, el filósofo define la teoría del apocalipsis de la IA como "la suma de desinformación, propaganda, intereses y codicia". Sostiene que el alarmismo distrae de los verdaderos problemas éticos y de gobernanza, y reclama no frenar la tecnología sino integrarla de manera "inteligente y crítica".
- Concepto clave: IA como agencia sin inteligencia
- Origen del término: eslogan de financiación de los años 50
- Riesgo identificado: narrativas apocalípticas impulsadas por intereses económicos
- Propuesta: gobernanza crítica en lugar de moratorias
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Floridi rechaza calificar a la IA actual como inteligencia genuina
- El relato apocalíptico responde a desinformación e intereses económicos
- Aboga por integración crítica en lugar de paralización
Qué falta por confirmar
- ¿Qué marco regulatorio concreto propone Floridi para la gobernanza crítica?
- ¿Cómo afecta esta redefinición conceptual a las políticas públicas actuales de IA?
|Medio
|Enfoque destacado
|El País
|Entrevista en videoconferencia donde Floridi vincula el apocalipsis IA a desinformación, propaganda, intereses y codicia
|echoharbor.news
|Destaca el origen histórico del término IA como eslogan de financiación y la distinción entre asombro técnico e inteligencia real
|smart-home.space
|Resalta la petición de dejar de llamar inteligencia a la IA y la presentación del libro Esto no es inteligencia
|perfil.com
|Cita la frase "No debemos intentar frenar la IA, sino sumarla de manera inteligente y crítica"
Cobertura (5)
- Floridi pide dejar de llamar inteligencia a la IA y cuestiona el relato del apocalipsis smart-home.space ·
- Luciano Floridi, filósofo: “La teoría del apocalipsis de la IA es la suma de desinformación, propaganda, intereses y codicia” dozz.es ·
- Luciano Floridi, filósofo: “La teoría del apocalipsis de la IA es la suma de desinformación, propaganda, intereses y codicia” El País ·
- Luciano Floridi, filósofo: “La teoría del apocalipsis de la IA es la suma de desinformación, propaganda, intereses y codicia” EL PAÍS ·
- Luciano Floridi es.wikipedia.org ·
Fuentes directas consultadas
- Luciano Floridi, filósofo: “La teoría del apocalipsis de la IA es la suma de desinformación, propaganda, intereses y codicia” elpais.com · Contraste documental
- Floridi: la IA es asombrosa pero no inteligente, y el miedo al apocalipsis distrae del verdadero problema echoharbor.news · Contraste documental
- Floridi pide dejar de llamar inteligencia a la IA y cuestiona el relato del apocalipsis smart-home.space · Contraste documental
- Sentido común lapajareramagazine.com · Contraste documental
- Luciano Floridi:“No debemos intentar frenar la IA, sino sumarla de manera inteligente y crítica” perfil.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Por qué Luciano Floridi dice que la IA no es inteligente?
Porque los sistemas actuales son agentes que realizan tareas asombrosas pero carecen de comprensión, intencionalidad y conciencia; el término "inteligencia" proviene de un eslogan de financiación de los años 50 que induce a error.
¿Qué opina Floridi sobre el riesgo de apocalipsis por IA?
Lo califica como "la suma de desinformación, propaganda, intereses y codicia" y sostiene que distrae de los verdaderos desafíos éticos y de gobernanza.
¿Cuál es la propuesta de Floridi frente al desarrollo de la IA?
No frenar la tecnología, sino integrarla de manera "inteligente y crítica" mediante una gobernanza adecuada que aborde los riesgos reales sin alarmismo.
¿Dónde se ha publicado recientemente la entrevista a Floridi?
En El País (23 de noviembre de 2026), replicada por dozz.es, smart-home.space y comentada en echoharbor.news y perfil.com.
¿Cuál es el título del nuevo libro de Floridi y qué editorial lo publica?
El libro se titula Esto no es inteligencia y lo publica la editorial Shackleton.
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