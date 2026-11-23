Qué ha ocurrido

El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, presentó su dimisión el domingo 22 de noviembre, aceptada por el presidente Lee Jae-myung, tras el escándalo por el uso de inteligencia artificial para copiar en el Examen de Aptitud Académica Universitaria (CSAT), conocido como Suneung, celebrado el jueves 19 de noviembre. Las autoridades detectaron 111 irregularidades relacionadas con dispositivos electrónicos durante la prueba, a la que se presentaron alrededor de medio millón de estudiantes. La polémica se inició el 15 de noviembre cuando el estudiante con la mejor calificación en un examen nacional de contabilidad fiscal confesó haber usado una cámara diminuta y un teléfono móvil para obtener respuestas mediante IA.

Contexto y datos clave

El Suneung es una prueba de unas nueve horas de duración, extremadamente competitiva y determinante para el acceso a la universidad en Corea del Sur. Según La Vanguardia y Excélsior, la renuncia de Choi Kyo-jin responde tanto a las trampas detectadas como a la confusión generada por cambios de última hora en las normas del examen para combatir el uso de IA, según recoge Teleprensa citando a Europa Press. El propio ministro reconoció en un comunicado en redes sociales: "Como ministro responsable, creo que no puedo eludir las críticas por nuestra falta de preparación". The Independent confirma que la dimisión se produce por la responsabilidad en la confusión causada por esas medidas de última hora.

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Qué vigilar a continuación

Queda por ver qué medidas estructurales adoptará el Ministerio de Educación para garantizar la integridad del Suneung en próximas convocatorias, cómo se sancionará a los 111 casos detectados y si el escándalo acelerará la regulación del uso de IA en entornos educativos de alto riesgo en Corea del Sur y otros países con sistemas de examen similares.