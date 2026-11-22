Qué ha ocurrido

En las últimas semanas se registró una serie de fallas en sistemas críticos que afectaron la vida cotidiana: bancos que dejaron de operar, aviones que no pudieron despegar, errores de internet que derribaron sitios web de gobiernos de varios países, hackeos multimillonarios a plataformas cripto y fallas en termostatos de refrigeradores en Europa. Según Clarín, estos incidentes demuestran que los problemas en el mundo virtual tienen efectos concretos en el mundo real.

Quién es Sebastián García y qué sostiene

Sebastián García es ingeniero en Sistemas de Información por la UTN Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional del Centro en Tandil. Vive en Praga desde hace 13 años, donde es docente e investigador de la Universidad Técnica Checa y dirige el laboratorio Stratosphere Lab. Trabajó previamente en el laboratorio de ciberseguridad de Citefa y dio clases en la UTN y en la Universidad FASTA de Mar del Plata. Junto con Verónica Valeros analiza software malicioso para entender cómo operan los atacantes.

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El diagnóstico del experto

Para García, el error es siempre humano y las fallas atraviesan tanto el desarrollo como el mantenimiento de los sistemas. La presión por actualizar rápidamente puede generar más errores humanos y poner en riesgo la privacidad y el dinero de los usuarios. Aunque advierte que no hay que meter todos los casos en la misma bolsa, señala que la inteligencia artificial aceleró la explotación masiva de vulnerabilidades, con gran impacto en las herramientas y servicios que se usan a diario.