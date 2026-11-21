León XIV pide apoyar a los cristianos de Oriente y advierte que su emigración debilita a toda la Iglesia
El papa León XIV recibió a CNEWA y advirtió que cuando una familia cristiana huye de Oriente se pierde mucho más que una casa, debilitando a toda la Iglesia católica.
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El resumen
La audiencia con CNEWA y el centenario de la agencia pontificia
El Palacio Apostólico del Vaticano acogió este viernes 20 de noviembre la audiencia del papa León XIV con la delegación de la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA), conocida en español como Asociación Católica para el Bienestar del Cercano Oriente, con motivo del centenario de su fundación por el papa Pío XI. La organización es el principal instrumento de solidaridad de la Santa Sede con los cristianos dispersos por Medio Oriente, Noreste de África, India y Europa del Este.
La advertencia del papa sobre la emigración forzada
León XIV denunció la persecución a los cristianos en Medio Oriente y advirtió que «cuando una familia cristiana se ve obligada a abandonar su tierra natal, se pierde mucho más que un lugar de residencia: se debilita una comunidad, se pone en riesgo una tradición viva y se disminuye la presencia de la Iglesia». Subrayó que la asistencia no es mera ayuda humanitaria, sino expresión de fraternidad cristiana y comunión del Cuerpo de Cristo, y propuso crear «una red de académicos para la construcción de la paz», para que los cristianos de Oriente sean actores y no pasivos.
- CNEWA: fundada por Pío XI, cumple cien años y atiende a cristianos de Medio Oriente, Noreste de África, India y Europa del Este.
- Mensaje central: los cristianos de Oriente no están solos; el sufrimiento y la incertidumbre no tienen la última palabra.
- Propuesta: una red de académicos para la construcción de la paz en la región.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- León XIV recibió a la delegación de CNEWA en el Vaticano con motivo del centenario de la agencia
- El papa denunció la persecución y el desplazamiento forzado de cristianos en Medio Oriente
- La asistencia a los cristianos de Oriente se define como fraternidad cristiana, no solo ayuda humanitaria
Cobertura (5)
- El Papa recibe a la agencia pontificia para los cristianos de Oriente Próximo y le pide ayudarlos a “per... Vida Nueva ·
- León XIV denuncia persecución a cristianos en Medio Oriente ANSA Latina ·
- La petición del Papa León XIV a los cristianos en Oriente Medio: "Una red de académicos para la construcción de la paz, que los cristianos de Oriente sean actores y no pasivos" COPE ·
- «Cuando una familia cristiana huye, se pierde mucho más que su casa»: la advertencia del Papa sobre el futuro de la Iglesia en Oriente El Debate ·
- León XIV: es fundamental apoyar a los cristianos de Oriente, no están solos Vatican News ·
Fuentes directas consultadas
- «Cuando una familia cristiana huye, se pierde mucho más que su casa»: la advertencia del Papa sobre el futuro de la Iglesia en Oriente eldebate.com · Contraste documental
- A los participantes en el Jubileo de las Iglesias Orientales (14 de mayo de 2025) vatican.va · Contraste documental
- A los participantes en la Asamblea Plenaria de la «Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales» (ROACO) (26 de junio de 2025) vatican.va · Contraste documental
- Leone XIV: essenziale sostenere i cristiani d’Oriente, non sono soli vaticannews.va · Contraste documental
- León XIV a los cristianos de Oriente: no estáis solos, el sufrimiento no tiene la última palabra infocatolica.com · Contraste documental
- León XIV pidió sostener a los cristianos de Oriente ante las guerras y persecuciones - AICA.org aica.org · Contraste documental
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