La audiencia con CNEWA y el centenario de la agencia pontificia

El Palacio Apostólico del Vaticano acogió este viernes 20 de noviembre la audiencia del papa León XIV con la delegación de la Catholic Near East Welfare Association (CNEWA), conocida en español como Asociación Católica para el Bienestar del Cercano Oriente, con motivo del centenario de su fundación por el papa Pío XI. La organización es el principal instrumento de solidaridad de la Santa Sede con los cristianos dispersos por Medio Oriente, Noreste de África, India y Europa del Este.

La advertencia del papa sobre la emigración forzada

León XIV denunció la persecución a los cristianos en Medio Oriente y advirtió que «cuando una familia cristiana se ve obligada a abandonar su tierra natal, se pierde mucho más que un lugar de residencia: se debilita una comunidad, se pone en riesgo una tradición viva y se disminuye la presencia de la Iglesia». Subrayó que la asistencia no es mera ayuda humanitaria, sino expresión de fraternidad cristiana y comunión del Cuerpo de Cristo, y propuso crear «una red de académicos para la construcción de la paz», para que los cristianos de Oriente sean actores y no pasivos.

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