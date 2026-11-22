El triunfo histórico en Budapest

El director técnico mexicano Efraín Juárez logró uno de los resultados más sobresalientes de su etapa en el futbol europeo al frente del Győri ETO FC, que se impuso por marcador de 3-1 como visitante ante el Ferencváros en Budapest. Con esta victoria en la jornada 14, el conjunto dirigido por Juárez se afianzó en la primera posición de la OTP Bank Liga.

Contexto y desempeño del equipo

El partido comenzó con intensidad cuando Luka Kulenovic aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador en los primeros segundos del encuentro. Con este resultado, el Győri ETO alcanzó los 26 puntos en la clasificación general, aprovechando además el tropiezo del Puskás Akadémia para tomar una ventaja de dos unidades en la cima del campeonato húngaro.

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Liderato en solitario: El equipo del estratega mexicano llegó a 26 puntos tras 14 jornadas disputadas en la OTP Bank Liga.

El equipo del estratega mexicano llegó a 26 puntos tras 14 jornadas disputadas en la OTP Bank Liga. Poderío ofensivo: El Győr se consolidó como la escuadra más goleadora del certamen con 25 anotaciones registradas.

El Győr se consolidó como la escuadra más goleadora del certamen con 25 anotaciones registradas. Solidez defensiva: El conjunto dirigido por Efraín Juárez mantiene la segunda mejor defensiva del torneo con 16 goles recibidos.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez mantiene la segunda mejor defensiva del torneo con 16 goles recibidos. Triunfo estelar: La victoria por 3-1 se consiguió en condición de visitante frente al Ferencváros, uno de los clubes más laureados de Hungría.

Repercusiones y actualidad

El desempeño del estratega mexicano en el futbol europeo ha generado amplia atención mediática y reacciones cruzadas en el ámbito internacional, contrastando con la situación de otros clubes en el continente americano. Las fuentes señalan el impacto positivo que ha tenido su gestión táctica en el club húngaro.