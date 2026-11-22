Avance científico en la detección temprana del cáncer de mama

Un estudio publicado en la revista científica Nature e impulsado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias y de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha dado a conocer una nueva prueba epigenética en sangre denominada EPINUC. La investigación internacional cuenta con la participación de centros de Italia, Alemania, Estados Unidos y Francia, abriendo un nuevo camino para la medicina oncológica.

A diferencia de otras metodologías de biopsia líquida que buscan alteraciones directas en el ADN, esta técnica analiza los fragmentos de cromatina conocidos como nucleosomas que las células liberan al torrente sanguíneo. Al examinar las modificaciones químicas e histonas presentes en menos de un milisegundo o mililitro de plasma mediante anticuerpos fluorescentes e inteligencia artificial, la prueba logra identificar patrones tumorales característicos.

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