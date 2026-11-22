Evolución y cobertura de la campaña de vacunación en Asturias

La Consejería de Salud del Principado de Asturias y el Servicio de Salud han registrado un notable incremento en la participación ciudadana frente a la gripe estacional, alcanzando los 230.080 inmunizados según los datos más recientes. Este balance representa una subida del 14 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para facilitar el acceso a la población, la administración sanitaria habilitó diversos centros en diferentes concejos donde es posible recibir la inmunización sin necesidad de cita previa, reforzando la estrategia de prevención dirigida especialmente a los colectivos más vulnerables.

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