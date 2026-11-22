Evaluación e incidentes en Alma Rosa

Un deslizamiento de tierra registrado en una profunda excavación correspondiente al proyecto inmobiliario Viesa Tower, ubicado en la calle Máximo Ares García del sector Alma Rosa en el municipio Santo Domingo Este, obligó a la evacuación temporal de cuatro familias residentes en el Residencial ERT. La intervención municipal fue coordinada por la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) tras una evaluación técnica conjunta con especialistas en geología y mecánica de suelos, quienes determinaron una profundidad de 14.20 metros en la excavación y detectaron condiciones de inestabilidad provocadas por filtraciones de agua, exposición prolongada del terreno y movimientos de maquinaria.

Reacciones y daños materiales

El incidente también dejó al descubierto el colapso parcial de un muro divisorio y una pared trasera en las inmediaciones de las calles Ocho y Bonaire, lo que provocó que varios cilindros de gas y parte de un pozo séptico quedaran sepultados entre escombros. Organos de socorro y miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona y verificar que no existieran personas heridas. Mientras tanto, vecinos de la demarcación han manifestado preocupación ante las obras en curso, señalando inquietudes previas sobre el impacto de las excavaciones en las estructuras vecinas.

Publicidad