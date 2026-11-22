Deslizamiento de tierra en Alma Rosa obliga a evacuar cuatro familias en SDE
Un deslizamiento de tierra en una excavación del proyecto Viesa Tower en Alma Rosa genera evacuaciones y dudas sobre medidas preventivas.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Deslizamiento de tierra en Alma Rosa obliga a evacuar cuatro familias en SDE
- Punto central: Un deslizamiento de tierra en una excavación del proyecto Viesa Tower en Alma Rosa genera evacuaciones y dudas sobre medidas preventivas.
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El resumen
Evaluación e incidentes en Alma Rosa
Un deslizamiento de tierra registrado en una profunda excavación correspondiente al proyecto inmobiliario Viesa Tower, ubicado en la calle Máximo Ares García del sector Alma Rosa en el municipio Santo Domingo Este, obligó a la evacuación temporal de cuatro familias residentes en el Residencial ERT. La intervención municipal fue coordinada por la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) tras una evaluación técnica conjunta con especialistas en geología y mecánica de suelos, quienes determinaron una profundidad de 14.20 metros en la excavación y detectaron condiciones de inestabilidad provocadas por filtraciones de agua, exposición prolongada del terreno y movimientos de maquinaria.
Reacciones y daños materiales
El incidente también dejó al descubierto el colapso parcial de un muro divisorio y una pared trasera en las inmediaciones de las calles Ocho y Bonaire, lo que provocó que varios cilindros de gas y parte de un pozo séptico quedaran sepultados entre escombros. Organos de socorro y miembros del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona y verificar que no existieran personas heridas. Mientras tanto, vecinos de la demarcación han manifestado preocupación ante las obras en curso, señalando inquietudes previas sobre el impacto de las excavaciones en las estructuras vecinas.
- Evacuados: Cuatro familias del Residencial ERT de forma temporal.
- Ubicación: Calle Máximo Ares García, sector Alma Rosa, Santo Domingo Este.
- Causa preliminar: Inestabilidad del terreno, filtraciones y excavación de 14.20 metros.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Cuatro familias fueron evacuadas temporalmente en el sector Alma Rosa.
- El incidente ocurrió en el área del proyecto residencial Viesa Tower.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué acciones legales o correctivas adoptará el cabildo frente a los desarrolladores del proyecto?
- ¿Cuándo podrán retornar de forma segura las familias evacuadas a sus viviendas?
|Medio
|Enfoque destacado
|El Nacional — La voz de todos
|Cuestiona la efectividad y oportunidad de las medidas preventivas implementadas por las autoridades tras el colapso.
|RC Noticias
|Destaca la disposición de supervisión permanente y medidas inmediatas por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Este.
|Remolacha
|Enfatiza el colapso físico de la pared del edificio mediante material audiovisual.
Cobertura (5)
- Evacúan cuatro familias por deslizamiento de tierra en proyecto residencial de Alma Rosa Hoy Digital ·
- Alcaldía de Ssnto Domingo Este dispone medidas preventivas y Supervisiòn permanente tras deslizamiento de tierra en el sector de Alma Rosa RC Noticias ·
- Colapsa pared de edificio en Alma Rosa (videos) Remolacha ·
- Deslizamiento de tierra obliga a evacuar viviendas próximas a proyecto inmobiliario en SDE El Nuevo Diario ·
- ¿Fallaron las medidas preventivas? Deslizamiento en Alma Rosa obliga a evacuar cuatro familias El Nacional — La voz de todos ·
Fuentes directas consultadas
- ¿Fallaron las medidas preventivas? Deslizamiento en Alma Rosa obliga a evacuar cuatro familias elnacional.com.do · Contraste documental
- Se desploma pared de edificio y provoca caída de varios tanques de gas en Alma Rosa diarioahora.com · Contraste documental
- Evacúan cuatro familias por deslizamiento de tierra en proyecto residencial de Alma Rosa hoy.com.do · Contraste documental
- Deslizamiento de tierra obliga a evacuar viviendas próximas a proyecto inmobiliario en SDE collector.com.tr · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en el sector Alma Rosa?
Se produjo un deslizamiento de tierra en una excavación profunda del proyecto inmobiliario Viesa Tower que afectó estructuras colindantes y obligó a evacuaciones.
¿Por qué es tendencia este incidente?
Porque generó preocupación ciudadana sobre los controles de construcción y la seguridad preventiva en zonas residenciales de Santo Domingo Este.
¿Dónde ocurrió exactamente el deslizamiento?
En la calle Máximo Ares García del sector Alma Rosa Primero, en el municipio Santo Domingo Este, República Dominicana.
¿Qué consecuencias dejó el movimiento de terreno?
La evacuación temporal de cuatro familias del Residencial ERT, el colapso parcial de muros divisorios y la intervención de los bomberos por cilindros de gas atrapados.
¿Qué autoridades intervinieron tras el hecho?
La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) a través de Planeamiento Urbano, junto con unidades de emergencia y el Cuerpo de Bomberos.
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