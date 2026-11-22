La COP31 de Antalya cierra sin acuerdo político tras rechazo de la UE al texto sobre combustibles fósiles
La cumbre del clima más larga de la historia concluye sin pacto final por primera vez en 17 años, bloqueada por la omisión de los combustibles fósiles en el texto.
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- Clave informativa: La COP31 de Antalya cierra sin acuerdo político tras rechazo de la UE al texto sobre combustibles fósiles
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El resumen
Un cierre sin consenso tras dos semanas de negociaciones
La COP31, celebrada en Antalya (Turquía), concluyó este domingo 22 de noviembre de 2026 sin aprobar su acuerdo político final, según reportan RTVE.es, EFE y elfolio.es. Se trata del primer fracaso de este tipo en una cumbre del clima de Naciones Unidas en 17 años. La presidencia turca y australiana presentó el llamado Pacto de Antalya, pero la Unión Europea y otros países rechazaron el documento por omitir mención expresa a los combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones que provocan el calentamiento global.
El presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, reconoció ante la sesión de clausura que el acuerdo no logró consenso: «Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto. Por esa razón, estas decisiones no han sido adoptadas», afirmó, según recoge es.euronews.com. Por su parte, el ministro de Clima y Energía de Irlanda, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE, advirtió que el bloque «no respaldará una decisión de cobertura, o un Pacto de Antalya, que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático».
Puntos clave del borrador rechazado y contexto
- Contenido del Pacto de Antalya: priorizaba la electrificación y la transición energética, proponía elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético final mundial para 2035, limitar el sobrepaso del umbral de 1,5 °C y triplicar el financiamiento para adaptación hacia 2035 (lanacion.com.ar).
- Críticas al texto: se señalaron plazos difuminados y falta de claridad en el punto de partida, especialmente en materia de financiamiento (lanacion.com.ar).
- Reglas de decisión: las grandes decisiones en las conferencias climáticas de la ONU se adoptan por consenso, no por votación ordinaria (elfolio.es).
- Duración: la COP31 fue la cumbre del clima más larga de la historia (lamarea.com, efeverde.com).
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La COP31 de Antalya concluyó sin acuerdo político final por primera vez en 17 años
- La UE y otros países rechazaron el Pacto de Antalya por omitir mención expresa a los combustibles fósiles
- El presidente de la cumbre, Murat Kurum, confirmó que no hubo consenso y que las decisiones no fueron adoptadas
Qué falta por confirmar
- Si se convocará una sesión extraordinaria o una nueva ronda de negociaciones para rescatar el Pacto de Antalya
- Cuál será la postura de los grandes emisores, como China y Estados Unidos, ante el fracaso del consenso en Antalya
|Medio
|Enfoque destacado
|RTVE.es
|Enmarca el cierre sin pacto como el primero en 17 años y destaca el carácter amargo del resultado
|lamarea.com
|Subraya que fue la cumbre del clima más larga de la historia y recoge la advertencia de la UE de no respaldar una decisión que no responda a la ciencia
|elfolio.es
|Detalla que el rechazo se produjo tras la presentación del texto por la presidencia turca y australiana, y explica que las decisiones de la ONU se adoptan por consenso
|es.euronews.com
|Recoge las declaraciones literal de Murat Kurum en la clausura y de Darragh O'Brien sobre los combustibles fósiles como principal motor del cambio climático
|lanacion.com.ar
|Desglosa los objetivos numéricos del borrador rechazado: 35% de electricidad en el consumo final para 2035, límite al sobrepaso de 1,5 °C y triplicación del financiamiento para adaptación
Cobertura (4)
- Trump, China y un mundo en disputa: 6 claves para entender el amargo resultado de la cumbre del clima de Antalya El Periódico ·
- La COP31 termina sin acuerdo de cabecera: «No respaldaremos una decisión que no responda a la ciencia lamarea.com ·
- La Cumbre del Clima de Antalya se cierra sin pacto político final por primera vez en 17 años RTVE.es ·
- La Cumbre del Clima de Antalya fracasa por falta de consenso y sin pacto político final EFE - Agencia de noticias ·
Fuentes directas consultadas
- COP 31: las negociaciones climáticas terminan en fracaso y sin un acuerdo sobre los combustibles fósiles lanacion.com.ar · Contraste documental
- La Cumbre del Clima fracasa al no lograr un acuerdo sobre energía fósil abc.es · Contraste documental
- La COP31 termina sin acuerdo: la UE rechaza el texto final elfolio.es · Contraste documental
- La COP31 concluye sin acuerdo tras el rechazo de la UE a un texto que omite los combustibles fósiles es.euronews.com · Contraste documental
- La Cumbre del Clima de Antalya fracasa por falta de consenso y sin pacto político final heraldo.es · Contraste documental
- La COP31 termina sin acuerdo de cabecera: “No respaldaremos una decisión que no responda a la ciencia” lamarea.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 4 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con la cumbre del clima de Antalya?
La COP31 concluyó el 22 de noviembre de 2026 sin aprobar su acuerdo político final, tras el rechazo de la Unión Europea y otros países al Pacto de Antalya por omitir mención expresa a los combustibles fósiles.
¿Por qué es tendencia el fracaso de la COP31?
Porque es la primera vez en 17 años que una cumbre del clima de Naciones Unidas cierra sin pacto político final, y porque fue la cumbre más larga de la historia.
¿Cuándo y dónde ocurrió la COP31?
Se celebró en Antalya, Turquía, y cerró sin acuerdo el domingo 22 de noviembre de 2026.
¿Qué consecuencias tiene que no haya acuerdo?
Las decisiones presentadas en el Pacto de Antalya no fueron adoptadas, dejando sin respaldo internacional metas como elevar al 35% la electricidad en el consumo final para 2035 o triplicar el financiamiento para adaptación.
¿Qué decía el texto rechazado sobre los combustibles fósiles?
El borrador evitaba mencionar expresamente los combustibles fósiles, lo que llevó a la UE y otros bloques a rechazarlo, ya que consideran que son el principal motor del cambio climático.
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