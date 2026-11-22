Un cierre sin consenso tras dos semanas de negociaciones

La COP31, celebrada en Antalya (Turquía), concluyó este domingo 22 de noviembre de 2026 sin aprobar su acuerdo político final, según reportan RTVE.es, EFE y elfolio.es. Se trata del primer fracaso de este tipo en una cumbre del clima de Naciones Unidas en 17 años. La presidencia turca y australiana presentó el llamado Pacto de Antalya, pero la Unión Europea y otros países rechazaron el documento por omitir mención expresa a los combustibles fósiles, principales responsables de las emisiones que provocan el calentamiento global.

El presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum, reconoció ante la sesión de clausura que el acuerdo no logró consenso: «Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto. Por esa razón, estas decisiones no han sido adoptadas», afirmó, según recoge es.euronews.com. Por su parte, el ministro de Clima y Energía de Irlanda, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE, advirtió que el bloque «no respaldará una decisión de cobertura, o un Pacto de Antalya, que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático».

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Puntos clave del borrador rechazado y contexto