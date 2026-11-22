Autopsia confirma muerte violenta de ciudadano estadounidense hallado en San Juan del Sur, Nicaragua
Un hombre de nacionalidad estadounidense fue hallado muerto con signos de violencia en San Juan del Sur, Rivas, y la Policía Nacional continúa las investigaciones sin detenidos hasta el momento.
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El resumen
Hallazgo y estado del cuerpo
El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad estadounidense fue localizado la tarde del viernes en un predio montoso de la finca San Zapote, en el barrio María Auxiliadora, municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas, Nicaragua. Según reportó la Policía Nacional a través de medios locales, la víctima presentaba los brazos atados con alambre, la boca cubierta con un pedazo de tela y señales de estrangulamiento antes de ser abandonada en el lugar. El fallecido era de tez blanca y cabello café, y tenía como seña particular un tatuaje con el rostro de una mujer en el cuerpo.
Investigación en curso
Agentes de la Policía Nacional continúan las diligencias en torno al caso, mientras el Instituto de Medicina Legal en Managua realiza la autopsia correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre sospechosos ni detenidos, y la identidad oficial de la víctima no ha sido confirmada por la Policía, aunque varios medios ya lo señalan como ciudadano estadounidense.
- Lugar del hallazgo: finca San Zapote, barrio María Auxiliadora, San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua.
- Condición del cuerpo: brazos atados con alambre, boca cubierta con tela y señales de estrangulamiento.
- Autoridad investigadora: Policía Nacional de Nicaragua, con autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Managua.
- Estado del caso: sin sospechosos ni detenidos informados públicamente hasta la fecha.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Un hombre de nacionalidad estadounidense fue hallado muerto en San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua
- El cuerpo presentaba signos de violencia, incluyendo ataduras y estrangulamiento
- La Policía Nacional investiga el caso y el Instituto de Medicina Legal de Managua realiza la autopsia
Cobertura (5)
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- Identifican como ciudadano estadounidense al hombre hallado sin vida y con signos de violencia en San Juan del Sur Radio Corporacion ·
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Fuentes directas consultadas
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- Hallan muerto a un hombre 66 aÃ±os en un dique: los escabrosos detalles de la autopsia cronica.com.ar · Contraste documental
- Policía Nacional sigue investigando crimen de hombre en San Juan del Sur, Rivas nuevaya.com.ni · Contraste documental
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