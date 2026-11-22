Hallazgo y estado del cuerpo

El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad estadounidense fue localizado la tarde del viernes en un predio montoso de la finca San Zapote, en el barrio María Auxiliadora, municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas, Nicaragua. Según reportó la Policía Nacional a través de medios locales, la víctima presentaba los brazos atados con alambre, la boca cubierta con un pedazo de tela y señales de estrangulamiento antes de ser abandonada en el lugar. El fallecido era de tez blanca y cabello café, y tenía como seña particular un tatuaje con el rostro de una mujer en el cuerpo.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional continúan las diligencias en torno al caso, mientras el Instituto de Medicina Legal en Managua realiza la autopsia correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre sospechosos ni detenidos, y la identidad oficial de la víctima no ha sido confirmada por la Policía, aunque varios medios ya lo señalan como ciudadano estadounidense.

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