Detalles del ataque en Bengasi

La madrugada del domingo 22 de noviembre, la corbeta rusa Mercurio (proyecto 20380) fue atacada mientras hacía escala en la base naval de Bengasi, en el este de Libia, para repostar combustible y reabastecerse antes de continuar su travesía hacia Rusia. Según la agencia AP, citando a dos oficiales militares libios, Ucrania lanzó varios drones marítimos desde una base operada por fuerzas ucranianas en el oeste de Libia; al menos cuatro fueron interceptados y dos impactaron en el buque, causando graves daños e incendios en las instalaciones portuarias. El Gobierno paralelo del este de Libia confirmó el ataque mediante un comunicado oficial.

Contexto: segundo ataque naval contra Rusia en 24 horas

Este incidente se produce apenas horas después de que el buque de carga Sparta II fuera atacado el sábado por drones ucranianos en el mar Báltico, frente a las costas de Finlandia, donde permanece ardiendo mientras continúan las labores de extinción. La sucesión de ambos ataques sugiere una escalada en la capacidad de proyección de drones marítimos ucranianos contra activos navales y logísticos rusos fuera del teatro de operaciones del mar Negro.

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