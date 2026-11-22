Avances en el análisis lipídico de pacientes cardíacos

Un equipo de cardiólogos e investigadores del Hospital General de Valencia ha llevado a cabo un estudio enfocado en analizar los lípidos presentes en la sangre de pacientes que padecen estenosis aórtica. Esta investigación busca descifrar cómo determinados perfiles de grasas y biomarcadores reflejan el avance silencioso y la progresión de esta patología que afecta a las válvulas del corazón.

El trabajo clínico profundiza en el comportamiento de los lípidos para lograr nuevas pistas terapéuticas y mejorar la capacidad de anticiparse al deterioro valvular. Los hallazgos pretenden ofrecer una ventana biológica más precisa sobre el desarrollo de la enfermedad cardíaca.

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