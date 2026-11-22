Panamá Sub-17 pierde 2-1 ante Grecia en el último minuto y encadena su segunda derrota en el Mundial
La Rojita igualó en el tramo final pero recibió el gol definitivo en el tiempo añadido, quedando sin puntos en el Grupo A de Catar 2026.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Panamá Sub-17 pierde 2-1 ante Grecia en el último minuto y encadena su segunda derrota en el Mundial
- Punto central: La Rojita igualó en el tramo final pero recibió el gol definitivo en el tiempo añadido, quedando sin puntos en el Grupo A de Catar 2026.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Panamá Sub-17 cae ante Grecia en el Mundial de Qatar www.metrolibre.com ·
- Baloy sobre la derrota de la Rojita: 'El resultado nos deja tristes, pero el fútbol mostrado nos deja tranquilos' Panamá América ·
- Panamá sale por una victoria que le mantenga en carrera en el Mundial Sub-17 ante Grecia Destino Panamá ·
- Panamá sufrió segunda derrota consecutiva en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Concacaf | Official Website ·
- Mundial Sub-17: Panamá sufre su segunda derrota al hilo en el último minuto DIEZ.HN ·
Fuentes directas consultadas
- Panamá cae ante Grecia en el último minuto y suma su segunda derrota en el Mundial Sub-17 panamaamerica.com.pa · Contraste documental
- ¿Quién ganó el partido del Mundial sub-17 2026? clarosports.com · Contraste documental
- Copa Mundial Sub 17 tudn.com · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Desarrollo del partido y desenlace
La selección Sub-17 de Panamá cayó 2-1 ante Grecia en su segunda presentación del Grupo A del Mundial de Catar 2026. El conjunto heleno se adelantó al minuto 39 por medio de Georgios Siozios, aprovechando un error en la salida panameña. En la segunda mitad, la Rojita adelantó líneas y logró el empate transitorio, pero en el tiempo añadido recibió el tanto definitivo que selló la victoria griega.
Contexto y declaraciones
Con este resultado, Panamá suma su segunda derrota consecutiva en el torneo, repitiendo el patrón del debut ante el anfitrión Catar, donde también perdió en los minutos finales (2-0). El técnico Felipe Baloy valoró el fútbol mostrado pese al resultado adverso: "El resultado nos deja tristes, pero el fútbol mostrado nos deja tranquilos", según recoge Panamá América. El guardameta Adamir Aparicio fue figura temprana al evitar la caída de su marco al minuto 13.
- Marcador final: Grecia 2-1 Panamá
- Goles: Georgios Siozios (39') para Grecia; empate panameño en el complemento y gol griego en tiempo añadido
- Situación de grupo: Panamá cierra la segunda jornada sin puntos en el Grupo A
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Panamá perdió 2-1 ante Grecia en la segunda jornada del Grupo A del Mundial Sub-17 Catar 2026
- El gol decisivo llegó en el último minuto / tiempo añadido, repitiendo el patrón de la derrota ante Catar
- Panamá suma cero puntos tras dos partidos y se complica su clasificación
Qué falta por confirmar
- ¿Qué combinaciones de resultados en la tercera jornada podrían mantener a Panamá con opciones matemáticas de avanzar?
- ¿Qué ajustes tácticos planteará Felipe Baloy para el cierre de grupo tras dos derrotas en minutos finales?
|Medio
|Enfoque destacado
|Panamá América
|Destaca las declaraciones de Felipe Baloy valorando el juego del equipo pese a la derrota
|Metrolibre
|Titula la caída ante Grecia en el Mundial de Qatar con foco en el resultado final
|Concacaf | Official Website
|Enmarca la segunda derrota consecutiva de Panamá en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
|DIEZ.HN
|Resalta que la derrota llegó "en el último minuto" como elemento narrativo central
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con Panamá Sub-17 en su partido contra Grecia?
Panamá perdió 2-1 ante Grecia en la segunda jornada del Grupo A del Mundial Sub-17 Catar 2026. Grecia se adelantó al minuto 39, Panamá empató en la segunda mitad, pero recibió el gol definitivo en el tiempo añadido.
¿Por qué es tendencia esta derrota de Panamá?
Es la segunda derrota consecutiva de Panamá en el torneo, ambas definidas en los minutos finales: ante Catar (2-0) y ahora ante Grecia (2-1), dejando al equipo sin puntos y con opciones de clasificación muy comprometidas.
¿Cuándo y dónde ocurrió el partido?
El partido se disputó el 22 de noviembre de 2026 en Catar, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.
¿Qué consecuencias tiene este resultado para Panamá?
Panamá cierra la segunda jornada con cero puntos en el Grupo A, complicando seriamente su pase a octavos de final. Dependerá de una victoria en la última jornada y de otros resultados para aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros.
¿Qué dijo el entrenador Felipe Baloy tras el partido?
Según Panamá América, Baloy declaró: "El resultado nos deja tristes, pero el fútbol mostrado nos deja tranquilos", valorando el desempeño del equipo pese a la derrota.
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