Desarrollo del partido y desenlace

La selección Sub-17 de Panamá cayó 2-1 ante Grecia en su segunda presentación del Grupo A del Mundial de Catar 2026. El conjunto heleno se adelantó al minuto 39 por medio de Georgios Siozios, aprovechando un error en la salida panameña. En la segunda mitad, la Rojita adelantó líneas y logró el empate transitorio, pero en el tiempo añadido recibió el tanto definitivo que selló la victoria griega.

Contexto y declaraciones

Con este resultado, Panamá suma su segunda derrota consecutiva en el torneo, repitiendo el patrón del debut ante el anfitrión Catar, donde también perdió en los minutos finales (2-0). El técnico Felipe Baloy valoró el fútbol mostrado pese al resultado adverso: "El resultado nos deja tristes, pero el fútbol mostrado nos deja tranquilos", según recoge Panamá América. El guardameta Adamir Aparicio fue figura temprana al evitar la caída de su marco al minuto 13.

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