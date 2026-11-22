Sismo de magnitud 4,9 sacude Panamá con epicentro en Veraguas este sábado 21 de noviembre
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó un temblor de 4,9 a 44 km al sur de Santiago, Veraguas, a 4 km de profundidad.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Sismo de magnitud 4,9 sacude Panamá con epicentro en Veraguas este sábado 21 de noviembre
- Punto central: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó un temblor de 4,9 a 44 km al sur de Santiago, Veraguas, a 4 km de profundidad.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 9 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Qué ha ocurrido
Este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 12:14 p. m. hora local, se registró un sismo de magnitud 4,9 en Panamá. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el epicentro se localizó inicialmente a 46 kilómetros al sur de Santiago, en la provincia de Veraguas, con una profundidad de 5 kilómetros. Tras una revisión de los datos, el organismo actualizó la ubicación a 44 kilómetros al sur de Santiago y la profundidad a 4 kilómetros, manteniendo la magnitud en 4,9.
Contexto y datos clave
La zona de Veraguas ha registrado varios eventos sísmicos durante los últimos días. Según VolcanoDiscovery, el temblor de este sábado probablemente fue una réplica del sismo de magnitud 7,7 ocurrido el 9 de octubre de 2026 en la provincia de Herrera, a 62 kilómetros al sur de Santiago. En la capital, Ciudad de Panamá, a 278 kilómetros del epicentro, el movimiento se percibió con intensidad muy débil. Medios como Noticias RCN y Telemetro replicaron el reporte oficial del Instituto de Geociencias, mientras que Semana destacó la noticia en su portada internacional.
Qué vigilar a continuación
Las autoridades panameñas no han reportado daños materiales ni víctimas hasta el momento. El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la región, dada la secuencia de réplicas posterior al evento de octubre. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y revisar los protocolos de seguridad ante sismos.
- Magnitud: 4,9
- Epicentro: 44 km al sur de Santiago, Veraguas
- Profundidad: 4 km (dato actualizado)
- Hora local: 12:14 p. m. del sábado 21 de noviembre de 2026
- Contexto: Posible réplica del sismo de 7,7 del 9 de octubre de 2026
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Magnitud confirmada de 4,9 por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá
- Epicentro en la provincia de Veraguas, al sur de Santiago
- Evento ocurrido el sábado 21 de noviembre de 2026 alrededor de las 12:14 p. m. hora local
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial de si el sismo es réplica del evento de octubre por parte del Instituto de Geociencias
- Evaluación completa de posibles daños en infraestructura cercana al epicentro en Veraguas
|Medio
|Enfoque destacado
|Telemetro
|Publica la ficha técnica inicial con magnitud 4,9, profundidad 5 km y ubicación a 46 km al sur de Santiago
|Semana
|Destaca el sismo como noticia principal internacional con el titular 'Fuerte sismo de magnitud 4.9 en Panamá'
|VolcanoDiscovery
|Clasifica el evento como réplica probable del sismo M 7.7 del 9 de octubre de 2026 en Herrera
Cobertura (7)
- Se percibe sismo de magnitud 4 este sábado 21 de noviembre en Huasco Infobae ·
- Se percibe sismo de magnitud 4 este sábado 21 de noviembre en Calama Infobae ·
- Fuerte sismo de magnitud 4.9 en Panamá este sábado 21 de noviembre: Estos son los detalles Semana ·
- Reportan nuevo temblor de magnitud 5,0 en Perú este sábado 21 de noviembre, horas después del fuerte sismo de 6,9: profundidad, epicentro y detalles El Tiempo ·
- Lotería Nacional de este sábado 21 de noviembre 20minutos ·
- Reportan 15 heridos y 127 viviendas afectadas tras evaluación por sismo de 6,7 en centro de Perú AP News ·
- Alerta en Perú: fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió al país andino NTN24 ·
Fuentes directas consultadas
- Tensión en el mar Báltico: drones atacan buque ruso ligado a operaciones militares y provocan incendio semana.com · Contraste documental
- Emergencia en islas Galápagos por lluvias del Fenómeno de El Niño obligan a evacuar semana.com · Contraste documental
- Fuerte sismo sacudió a Panamá en la tarde de este sábado 21 de noviembre: reporte oficial | Noticias RCN noticiasrcn.com · Contraste documental
- Sismo de magnitud 4.9 sacude Panamá este sábado 21 de noviembre: conozca dónde ocurrió telemetro.com · Contraste documental
- Terremoto moderado mag. 4.4 (inconfirmado) - Panama, Saturday 21 Nov 2026 a las 14:41 (Tiempo Universal) volcanodiscovery.com · Contraste documental
- Minsa instala centro de atención en Merca Panamá por brote de malaria jilinde.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué magnitud tuvo el sismo en Panamá este 21 de noviembre?
El sismo registró una magnitud de 4,9 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
¿Dónde fue el epicentro exacto del temblor?
El epicentro se localizó a 44 kilómetros al sur de Santiago, en la provincia de Veraguas, según la actualización oficial del Instituto de Geociencias.
¿A qué hora ocurrió el sismo y a qué profundidad?
Ocurrió a las 12:14 p. m. hora local del sábado 21 de noviembre de 2026, a una profundidad de 4 kilómetros (dato actualizado tras revisión inicial de 5 km).
¿Hay relación con el sismo de magnitud 7,7 de octubre?
VolcanoDiscovery indica que probablemente sea una réplica del sismo de 7,7 del 9 de octubre de 2026 en Herrera, a 62 km al sur de Santiago; el Instituto de Geociencias no ha confirmado oficialmente esta relación.
¿Se reportaron daños o heridos?
Hasta el momento las autoridades panameñas no han reportado daños materiales ni víctimas; el sismo se sintió con intensidad muy débil en Ciudad de Panamá, a 278 km del epicentro.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Evalúa en un clic el recorrido informativo de esta tendencia. Resultados reales y anónimos.
Temas
Seguir leyendo en Mundo
Tendencias relacionadas
Sismo de 4.8 grados sacude el este de República Dominicana sin reportes de daños
Un temblor profundo se sintió en La Altagracia y La Romana; fuentes discrepan en magnitud y epicentro exacto.
Un terremoto de 6.7 preliminar sacude Lima, Perú
Un sismo de magnitud preliminar entre 6.7 y 6.9 sacudió la capital de Perú y los Andes centrales.
¡Habrá clásico! Así se jugará el Final Four de la Nations League Concacaf; fechas y cruces confirmados
La CONCACAF confirmó el Final Four de la Nations League 2026/27 con cruces definidos y la posibilidad de un clásico México-Estados Unidos en semifinales.
Panamá echa a Curazao y clasifica al Final Four de la Concacaf Nations League
Panamá aseguró su clasificación al Final Four de la Concacaf Nations League tras superar a Curazao con un doblete de Fajardo.
Se registra un terremoto en Guatemala con intensidad preliminar de 5.6
Un sismo de magnitud preliminar de hasta 5.6 sacude Guatemala y El Salvador sin dejar víctimas ni daños materiales.
Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón y provocó evacuaciones: al menos 22 heridos
Un sismo de magnitud preliminar entre 5.6 y 5.7 sacudió el centro de Japón, dejando heridos y afectaciones.
📬 El resumen diario de tendencias
Las principales tendencias del mundo, una vez al día. Sin spam, baja con un clic.