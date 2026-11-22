Qué ha ocurrido

Este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 12:14 p. m. hora local, se registró un sismo de magnitud 4,9 en Panamá. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el epicentro se localizó inicialmente a 46 kilómetros al sur de Santiago, en la provincia de Veraguas, con una profundidad de 5 kilómetros. Tras una revisión de los datos, el organismo actualizó la ubicación a 44 kilómetros al sur de Santiago y la profundidad a 4 kilómetros, manteniendo la magnitud en 4,9.

Contexto y datos clave

La zona de Veraguas ha registrado varios eventos sísmicos durante los últimos días. Según VolcanoDiscovery, el temblor de este sábado probablemente fue una réplica del sismo de magnitud 7,7 ocurrido el 9 de octubre de 2026 en la provincia de Herrera, a 62 kilómetros al sur de Santiago. En la capital, Ciudad de Panamá, a 278 kilómetros del epicentro, el movimiento se percibió con intensidad muy débil. Medios como Noticias RCN y Telemetro replicaron el reporte oficial del Instituto de Geociencias, mientras que Semana destacó la noticia en su portada internacional.

Publicidad

Qué vigilar a continuación

Las autoridades panameñas no han reportado daños materiales ni víctimas hasta el momento. El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la región, dada la secuencia de réplicas posterior al evento de octubre. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y revisar los protocolos de seguridad ante sismos.