Pachuca busca el tricampeonato Sub 19 ante América tras caer en la ida
Pachuca Femenil Sub 19 visita al América con desventaja de un gol en busca de coronarse tricampeonas en la Liga MX.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Pachuca busca el tricampeonato Sub 19 ante América tras caer en la ida
- Punto central: Pachuca Femenil Sub 19 visita al América con desventaja de un gol en busca de coronarse tricampeonas en la Liga MX.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 13 calculada a partir de 4 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Pachuca Femenil cae ante América en la final de ida Sub 19 El Sol de México ·
- Niñas Playenses Sobresalen en el Triunfo del América Femenil Sub-19 - Diario CAMBIO 22 Diario CAMBIO22 ·
- Fechas y horarios oficiales de la Final: América Femenil Sub 19 vs Pachuca Águilas Monumental ·
- Arrancan Tuzas camino al tricampeonato en Sub 19 de Liga MX Femenil Criterio Hidalgo ·
- Pachuca va por el tricampeonato Sub 19; visita al América con desventaja de un gol El Sol de México ·
Fuentes directas consultadas
- El argentino Brunetta le da triunfo a Tigres sobre América, que deja ir el liderato infobae.com · Contraste documental
- ¿Cómo quedó el partido de México vs Rumania? Adán Sánchez le concede la victoria al Tri en su debut en el Mundial Sub-17 marca.com · Contraste documental
- América Femenil Sub 19 venció 1-0 al campeón Pachuca en la Ida de la Final oncediario.com · Contraste documental
- Ángel Olsin llegó a su tercera Final consecutiva con Pachuca Femenil Sub 19 oncediario.com · Contraste documental
- Rayados y Rayadas siguen en carrera; el Apertura fue de pesadilla para Tigres oncediario.com · Contraste documental
- ¡Evita al Pa-Pachuca! América ofrece una lamentable exhibición, pierde ante Tigres y no puede ser líder latinus.us · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
La lucha por el tricampeonato en la categoría Sub 19
El equipo de Pachuca Femenil afronta un reto definitivo en su búsqueda por alcanzar el tricampeonato de la categoría Sub 19 de la Liga MX Femenil. En el encuentro de ida de la final, las Tuzas sufrieron un revés al caer por marcador de 1-0 frente al América, un resultado condicionado por la falta de contundencia del conjunto hidalguense y un error defensivo que aprovechó Lua López para inclinar la balanza a favor de las Águilas.
A pesar de haber mostrado mayor propuesta ofensiva y generar las oportunidades más claras durante los noventa minutos del primer compromiso, el cuadro dirigido por Ángel Olsin se ve obligado a remar contra corriente en condición de visitante en las instalaciones de Coapa.
- Partido de vuelta: Programado para disputarse este domingo a las 11:30 horas en Coapa.
- Escenario del América: A las Águilas les basta con un empate para asegurar el título de la categoría.
- Obligación de Pachuca: Las Tuzas necesitan ganar por cualquier diferencia para aspirar a mantener la hegemonía y lograr el ansiado tricampeonato.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El América Femenil Sub 19 se impuso 1-0 al Pachuca en el partido de ida de la final.
- El Pachuca busca el tricampeonato de la categoría bajo la dirección técnica de Ángel Olsin.
Qué falta por confirmar
- ¿Cuál será la alineación titular que presentará Pachuca para revertir el marcador en Coapa?
- ¿Cómo responderá la defensa del América ante la presión ofensiva de las Tuzas en el juego de vuelta?
|Medio
|Enfoque destacado
|El Sol de México
|Destaca que las Tuzas visitarán Coapa con una desventaja mínima de un gol en su camino al tricampeonato.
|oncediario.com
|Subraya que Pachuca pagó caro su falta de contundencia y un error defensivo que permitió el tanto de Lua López.
|Águilas Monumental
|Enfatiza los detalles oficiales sobre las fechas y horarios definidos para el encuentro de vuelta en la final.
Respuestas rápidas
¿Cómo quedó el partido de ida entre América y Pachuca Sub 19 Femenil?
El América Femenil Sub 19 venció 1-0 a Pachuca con anotación de Lua López en el encuentro de ida.
¿Qué necesita Pachuca para ganar el tricampeonato?
Pachuca está obligado a ganar el partido de vuelta en Coapa para remontar el marcador global y aspirar al tricampeonato.
¿Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta?
El encuentro definitivo se jugará este domingo a las 11:30 horas en las instalaciones de Coapa.
¿Qué resultado le sirve al América para coronarse?
Al América le basta con conseguir un empate en el partido de vuelta para quedarse con el campeonato de la categoría Sub 19.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Evalúa en un clic el recorrido informativo de esta tendencia. Resultados reales y anónimos.
Temas
Seguir leyendo en Deportes
Tendencias relacionadas
El nuevo reto en Zubieta convoca al Sevilla Femenino y la Liga F
El Sevilla Femenino visita las instalaciones de Zubieta para medirse a la Real Sociedad en una nueva jornada de la Liga F.
Tigres Femenil, humilladas y eliminadas por Pumas
Pumas Femenil goleó 5-0 a Tigres y alcanzó sus primeras semifinales en la Liga MX Femenil.
Jennifer Hermoso se despide de Tigres Femenil tras dos años y medio
La delantera española Jennifer Hermoso concluye su ciclo de dos años y medio con Tigres Femenil de México.
¡Es oficial! América Femenil anuncia en dónde jugará sus partidos de local para el Apertura 2026
América Femenil modifica su sede de local para el Apertura 2026, alternando el Estadio Azteca con el Estadio Banorte y Coapa.
Mundial Femenil 2027: ¿Qué selecciones ya están clasificadas?
Brasil 2027 marca un hito al ser el primer Mundial Femenino de la FIFA organizado en Sudamérica, dando inicio oficial a los preparativos globales.
¡Lo ganan todo! América Femenil se consagra Campeón de Campeonas tras derrotar a Tigres en penales
América Femenil se corona con un histórico triplete al vencer a Tigres en penales y afianzar su dominio en la década
📬 El resumen diario de tendencias
Las principales tendencias del mundo, una vez al día. Sin spam, baja con un clic.