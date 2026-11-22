El desafío del Sevilla en Zubieta

El Sevilla Femenino afronta un exigente desplazamiento a Zubieta con el objetivo de lograr una victoria que le permita salir de su actual atasco en la competición. Por su parte, la Real Sociedad afronta el encuentro buscando consolidar su rendimiento en casa tras los últimos compromisos ligueros en la Liga F.

Inversiones y actualidad de las instalaciones

Las instalaciones de Zubieta continúan acaparando atención deportiva e institucional tras conocerse la reciente financiación obtenida por la Real Sociedad mediante un préstamo a largo plazo de 12 millones de euros concedido por Kutxabank, Elkargi y el Instituto Vasco de Finanzas. Esta inyección económica respalda las obras en Anoeta y la ciudad deportiva, dando continuidad al Plan Impulso y a la modernización de los campos destinados tanto al fútbol base como al conjunto femenino consolidado en la Liga F.

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