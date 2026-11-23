La declaración del director de inteligencia nacional

El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, afirmó el domingo que el presidente Donald Trump tuvo razón al describir al mandatario ruso Vladimir Putin como un “amigo”, calificando el término de “completamente apropiado” en el marco de la cumbre de la semana pasada con el presidente chino Xi Jinping. Clayton hizo los comentarios en el programa “This Week” de ABC, entrevistado por Jonathan Karl, y vinculó la expresión al encuentro de las tres principales potencias nucleares, donde el mensaje central fue evitar un incidente nuclear.

Sin embargo, el funcionario introdujo una matización importante: Putin “no es amigo de Estados Unidos en Ucrania”. La declaración se produce después de que Trump publicara decenas de mensajes en Truth Social con fotos de “su amigo” Putin y de que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski respondiera que, para Ucrania, Putin es “un asesino”.

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