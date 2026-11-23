Incidente en la base naval de Bengasi

El domingo 22 de noviembre de 2026, la corbeta rusa Merkury fue alcanzada por drones marítimos en el puerto de Bengasi, bajo control del Ejército Nacional Libio. Según funcionarios militares libios citados por AP News, al menos seis drones fueron lanzados desde una base en el oeste de Libia operada por fuerzas ucranianas; cuatro fueron interceptados y dos impactaron en el buque, causando graves daños e incendios en las instalaciones portuarias. France 24 confirma que dos embarcaciones —la corbeta y un mercante con bandera maltesa— fueron objetivo de drones explosivos frente a las costas de Bengasi, y que toda la tripulación del segundo barco fue rescatada con heridas leves.

Segundo buque ardiendo en el mar Báltico

De forma casi simultánea, el buque ruso Sparta II permanece en llamas en aguas del mar Báltico tras un ataque con drones atribuido a Ucrania el sábado 21 de noviembre, según EFE y La Nación. El incidente obligó a la evacuación de la tripulación y las labores de extinción continúan; el barco ha salido ya de aguas territoriales de Finlandia. Ambos episodios se enmarcan en la intensificación de los ataques de largo alcance ucranianos contra activos rusos lejos del frente del Mar Negro, sin que Kiev haya reivindicado oficialmente ninguno de los dos.

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