Ataque con drones marítimos contra corbeta rusa en Bengasi y segundo incidente en el Báltico
Dos buques rusos sufren ataques con drones en Libia y el mar Báltico, extendiendo el conflicto ucraniano a nuevos teatros.
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El resumen
Incidente en la base naval de Bengasi
El domingo 22 de noviembre de 2026, la corbeta rusa Merkury fue alcanzada por drones marítimos en el puerto de Bengasi, bajo control del Ejército Nacional Libio. Según funcionarios militares libios citados por AP News, al menos seis drones fueron lanzados desde una base en el oeste de Libia operada por fuerzas ucranianas; cuatro fueron interceptados y dos impactaron en el buque, causando graves daños e incendios en las instalaciones portuarias. France 24 confirma que dos embarcaciones —la corbeta y un mercante con bandera maltesa— fueron objetivo de drones explosivos frente a las costas de Bengasi, y que toda la tripulación del segundo barco fue rescatada con heridas leves.
Segundo buque ardiendo en el mar Báltico
De forma casi simultánea, el buque ruso Sparta II permanece en llamas en aguas del mar Báltico tras un ataque con drones atribuido a Ucrania el sábado 21 de noviembre, según EFE y La Nación. El incidente obligó a la evacuación de la tripulación y las labores de extinción continúan; el barco ha salido ya de aguas territoriales de Finlandia. Ambos episodios se enmarcan en la intensificación de los ataques de largo alcance ucranianos contra activos rusos lejos del frente del Mar Negro, sin que Kiev haya reivindicado oficialmente ninguno de los dos.
- Buques afectados: Corbeta Merkury (Bengasi) y Sparta II (mar Báltico).
- Fecha: 22 de noviembre de 2026 (Libia) y 21 de noviembre de 2026 (Báltico).
- Atribución: Funcionarios libios y fuentes occidentales señalan a drones marítimos ucranianos; sin reivindicación oficial de Kiev.
- Contexto: Escalada de ataques ucranianos de largo alcance contra infraestructura naval y logística rusa.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Dos buques rusos sufrieron ataques con drones marítimos el 21-22 de noviembre de 2026: uno en Bengasi (Libia) y otro en el mar Báltico.
- Fuentes militares libias y occidentales atribuyen los ataques a fuerzas ucranianas operando desde el oeste de Libia.
- Ningún ataque ha sido reivindicado oficialmente por Ucrania hasta el momento.
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial de Ucrania sobre su autoría en alguno de los dos ataques.
- Evaluación definitiva de los daños estructurales de la corbeta Merkury y del Sparta II, y posible hundimiento de alguno de ellos.
|Medio
|Enfoque destacado
|AP News
|Detalla que la corbeta Merkury sufrió graves daños y que al menos seis drones fueron lanzados desde una base ucraniana en el oeste de Libia, con cuatro interceptados y dos impactos confirmados.
|France 24
|Confirma dos embarcaciones atacadas en Bengasi —la corbeta rusa y un mercante maltés— y destaca que la administración del este de Libia afirma no ser parte del conflicto ruso-ucraniano.
|La Nación
|Vincula ambos incidentes como parte de una misma ola de ataques con drones que extiende la guerra más allá del Mar Negro, mencionando heridos en Bengasi y la evacuación del Sparta II en el Báltico.
|EFE
|Se centra en el Sparta II, precisando que el buque ha abandonado aguas territoriales finlandesas mientras continúan las tareas de extinción del incendio provocado el sábado.
|DW
|Resalta la versión de las autoridades del este de Libia sobre dos ataques separados en Bengasi y la negativa libia a considerarse parte beligerante en la guerra.
Cobertura (5)
- Buque ruso es atacado en las costas de Libia France 24 ES ·
- Un buque ruso fue blanco de un presunto ataque con drones en Libia mientras otro arde en el mar Báltico luego de un episodio similar La Nación ·
- Un buque de guerra ruso se hunde frente a las costas de Libia mientras los presuntos ataques ucranianos llevan la guerra más allá del Mar Negro Fox News ·
- Libia: dos buques, entre ellos un barco ruso, fueron atacados por drones marítimos France 24 ·
- Presuntos drones marinos ucranianos alcanzan buque ruso en base naval de Libia AP News ·
Fuentes directas consultadas
- Presuntos drones marinos ucranianos alcanzan buque ruso en base naval de Libia apnews.com · Contraste documental
- Ataques a embarcaciones en Libia, incluida una nave rusa dw.com · Contraste documental
- Rusia lanza 186 drones contra Ucrania tras activar la alerta en Kaliningrado elmundo.es · Contraste documental
- Una explosión hunde un barco de guerra ruso en la costa oriental de Libia elpais.com · Contraste documental
- Un buque ruso fue blanco de un presunto ataque con drones en Libia mientras otro arde en el mar Báltico luego de un episodio similar lanacion.com.ar · Contraste documental
- Un barco ruso es atacado con drones en el puerto de Bengasi, en el este de Libia rtve.es · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió exactamente en el puerto de Bengasi el 22 de noviembre?
La corbeta rusa Merkury fue alcanzada por drones marítimos explosivos lanzados presuntamente desde una base ucraniana en el oeste de Libia; cuatro drones fueron interceptados y dos impactaron, causando graves daños e incendios. Un segundo buque, un mercante con bandera maltesa, también fue atacado frente a las costas de Bengasi, con su tripulación rescatada con heridas leves.
¿Qué relación tiene el incidente del mar Báltico con el de Libia?
El buque ruso Sparta II fue atacado con drones el sábado 21 de noviembre en el mar Báltico, un día antes del ataque en Bengasi. Ambos episodios son atribuidos a fuerzas ucranianas y forman parte de una intensificación de ataques de largo alcance contra activos navales y logísticos rusos fuera del teatro principal del Mar Negro.
¿Ha reivindicado Ucrania alguno de los dos ataques?
No. Hasta el 23 de noviembre de 2026, Kiev no ha asumido oficialmente la autoría de los ataques contra la corbeta Merkury en Bengasi ni contra el Sparta II en el mar Báltico, aunque funcionarios libios y fuentes occidentales señalan a drones marítimos ucranianos.
¿Qué posición mantiene la administración del este de Libia?
Las autoridades del este de Libia (Ejército Nacional Libio) confirmaron los dos ataques en Bengasi, rescataron a la tripulación del mercante maltés y declararon que Libia "no es parte en la guerra ruso-ucraniana", deslindándose del conflicto.
¿Cuál es el estado actual de los dos buques rusos afectados?
La corbeta Merkury presenta graves daños e incendios en la base naval de Bengasi; el Sparta II arde en el mar Báltico tras haber salido de aguas territoriales finlandesas, con labores de extinción en curso y la tripulación evacuada. No hay confirmación oficial de hundimiento de ninguno de los dos.
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