Giro proeuropeo con límites políticos

Andy Burnham, primer ministro laborista del Reino Unido, ha marcado un cambio radical de tono respecto al Brexit durante la cumbre bilateral con la UE en Bruselas. En su discurso en el Banquete del Lord Mayor de la City de Londres, declaró que "el Brexit que nos dieron no ha funcionado" y que el país ha "perdido más de lo que ha ganado", usando la metáfora del emperador desnudo para romper el tabú político. Sin embargo, fuentes de Downing Street citadas por The Guardian aseguran que no hay "retroceso ni freno" en sus ambiciones, sino una pausa para "dejar que el acuerdo respire" y mostrar sus beneficios antes de abrir el debate de fondo.

Acuerdos concretos y hoja de ruta incierta

La cumbre cerró acuerdos prácticos tras superar el escollo de la movilidad juvenil, pero el comunicado final no menciona explícitamente los planes de Burnham para una futura relación más profunda. El primer ministro se reserva la apertura de la "conversación nacional" prometida para diciembre, donde se evaluarán opciones que van desde mantener el statu quo post-Brexit hasta la integración en el Mercado Interior, la unión aduanera o incluso el reingreso a la UE. Un modelo de sondeo citado por Mezha.net sugiere que 512 de 632 escaños británicos serían favorables a reincorporarse, aunque la realidad parlamentaria y social sigue fragmentada.

Publicidad