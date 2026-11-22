La COP31 en Antalya concluye sin acuerdo tras el rechazo de la UE a un texto que omite los combustibles fósiles
La cumbre climática más larga de la historia fracasa tras 44 horas de prórroga por la negativa europea a firmar una declaración que no menciona petróleo, gas ni carbón.
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- Clave informativa: La COP31 en Antalya concluye sin acuerdo tras el rechazo de la UE a un texto que omite los combustibles fósiles
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El resumen
Fracaso tras una prórroga récord
La COP31, celebrada en Antalya (Turquía) bajo presidencia turco-australiana, finalizó el domingo 22 de noviembre de 2026 sin adoptar un acuerdo político final. Las negociaciones se extendieron más de 44 horas más allá del plazo oficial, pero la presidencia no logró conciliar las posiciones de los distintos bloques regionales. Según EFE, la ausencia de Estados Unidos y los vaivenes de la presidencia contribuyeron al estancamiento.
El escollo: la mención explícita a los combustibles fósiles
El punto de ruptura fue el borrador del «Pacto de Antalya», que evitaba referirse directamente al abandono del petróleo, el gas y el carbón. La Unión Europea —con Irlanda ejerciendo la presidencia de turno— rechazó el texto calificándolo de «muy corto» e inaceptable. A ese bloque se sumaron Reino Unido, Panamá y más de 130 países que se negaron a respaldar lo que consideraron «un mal acuerdo». El ministro australiano Chris Bowen reconoció la decepción: «Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cierre».
- Sede y fechas: Antalya, Turquía; 9-22 de noviembre de 2026 (con prórroga de 44 horas).
- Presidencia: Turquía y Australia (copresidentes).
- Bloque opositor al texto: UE, Reino Unido, Panamá y coalición de 130+ países.
- Ausencia destacada: Estados Unidos no participó en la cumbre.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- La COP31 terminó sin acuerdo político final tras una prórroga de más de 44 horas.
- El rechazo de la UE y aliados al borrador que omitía la mención explícita a combustibles fósiles fue la causa directa del fracaso.
- La presidencia turco-australiana y la ausencia de EE. UU. son señaladas como factores que debilitaron la negociación.
Qué falta por confirmar
- ¿Qué hoja de ruta seguirá la ONU para la próxima COP32 tras este vacío de mandato político?
- ¿Cómo afectará la ausencia de EE. UU. a la credibilidad del proceso multilateral climático en 2027?
|Medio
|Enfoque destacado
|UN News
|Enfatiza la división sobre combustibles fósiles como motivo central del colapso de la cumbre.
|Telemundo
|Destaca el fracaso para frenar el cambio climático tras la disputa por los combustibles fósiles.
|CNN en Español
|Subraya la falta de acuerdo entre países para abandonar los combustibles fósiles.
|elDiario.es
|Centra el titular en la pelea por mencionar los combustibles fósiles como detonante del fracaso.
|swissinfo.ch (EFE)
|Relata el psicodrama diplomático de 44 horas y la crítica a la presidencia turco-australiana.
Cobertura (5)
- La COP31 termina sin pacto climático por la división sobre los combustibles fósiles UN News ·
- La cumbre COP31 fracasa en llegar a un acuerdo para frenar el cambio climático tras disputa sobre los combustibles fósiles Telemundo ·
- Fracasa la cumbre mundial sobre el clima ante la falta de acuerdo entre los países para abandonar los combustibles fósiles CNN en Español ·
- La Cumbre del Clima de la ONU fracasó en llegar a un acuerdo por el uso de los combustibles fósiles La Nación ·
- La Cumbre del Clima fracasa al cerrar sin acuerdo por la pelea sobre mencionar los combustibles fósiles elDiario.es ·
Fuentes directas consultadas
- La cumbre climática COP31 fracasa y refleja las fisuras del multilateralismo swissinfo.ch · Contraste documental
- Fracaso estrepitoso en la COP31, incapaz de un acuerdo por las discrepancias sobre combustibles fósiles swissinfo.ch · Contraste documental
- La COP31 termina sin acuerdo: la UE rechaza el texto final elfolio.es · Contraste documental
- La cumbre del clima fracasa al cerrar sin acuerdo por la pelea sobre mencionar los combustibles fósiles msn.com · Contraste documental
- La cumbre del clima más larga de la historia culmina en un fracaso absoluto lavozdegalicia.es · Contraste documental
- La "decepcionante" Cumbre del Clima de Antalya termina en fracaso por la falta de consenso y sin un acuerdo político msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en la COP31 de Antalya?
La cumbre concluyó el 22 de noviembre de 2026 sin acuerdo político final tras 44 horas de prórroga, porque la UE y más de 130 países rechazaron un texto que no mencionaba explícitamente el abandono de los combustibles fósiles.
¿Por qué fracasó la cumbre del clima?
El borrador del «Pacto de Antalya» evitaba referirse al petróleo, gas y carbón; la UE (presidida por Irlanda), Reino Unido, Panamá y una amplia coalición consideraron el texto insuficiente y se negaron a firmarlo.
¿Quiénes fueron los actores clave en el bloqueo?
La presidencia de turno de la UE (Irlanda) anunció el rechazo; se sumaron Reino Unido, Panamá y más de 130 países. La copresidencia turco-australiana no logró mediar, y EE. UU. estuvo ausente.
¿Qué consecuencias tiene este fracaso?
Queda sin mandato político global para la acción climática hasta la COP32; se profundizan las fisuras del multilateralismo y aumenta la presión para que la próxima presidencia logre un texto vinculante sobre combustibles fósiles.
¿Cuándo y dónde se celebró la COP31?
Del 9 al 22 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía, con una prórroga de más de 44 horas que se extendió hasta el domingo 22.
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