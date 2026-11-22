Fracaso tras una prórroga récord

La COP31, celebrada en Antalya (Turquía) bajo presidencia turco-australiana, finalizó el domingo 22 de noviembre de 2026 sin adoptar un acuerdo político final. Las negociaciones se extendieron más de 44 horas más allá del plazo oficial, pero la presidencia no logró conciliar las posiciones de los distintos bloques regionales. Según EFE, la ausencia de Estados Unidos y los vaivenes de la presidencia contribuyeron al estancamiento.

El escollo: la mención explícita a los combustibles fósiles

El punto de ruptura fue el borrador del «Pacto de Antalya», que evitaba referirse directamente al abandono del petróleo, el gas y el carbón. La Unión Europea —con Irlanda ejerciendo la presidencia de turno— rechazó el texto calificándolo de «muy corto» e inaceptable. A ese bloque se sumaron Reino Unido, Panamá y más de 130 países que se negaron a respaldar lo que consideraron «un mal acuerdo». El ministro australiano Chris Bowen reconoció la decepción: «Lamentablemente, no pudimos alcanzar un acuerdo sobre una decisión de cierre».

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