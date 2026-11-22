Sismo de 4.8 grados sacude el este de República Dominicana sin reportes de daños
Un temblor profundo se sintió en La Altagracia y La Romana; fuentes discrepan en magnitud y epicentro exacto.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Sismo de 4.8 grados sacude el este de República Dominicana sin reportes de daños
- Punto central: Un temblor profundo se sintió en La Altagracia y La Romana; fuentes discrepan en magnitud y epicentro exacto.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 9 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Qué ha ocurrido
La mañana del sábado 21 de noviembre de 2026 un movimiento telúrico de magnitud 4.8 sacudió la región este de República Dominicana. El evento se percibió en provincias como La Altagracia y La Romana, sin que hasta el momento se hayan confirmado víctimas ni daños materiales, según coinciden los medios locales y el Centro Sismológico de la UASD.
Contexto y datos clave
Los reportes oficiales y de agencias internacionales presentan variaciones en la localización del epicentro y la profundidad, lo que es común en las primeras horas tras un sismo. Mientras AlMomento.net y Diario Digital RD sitúan el epicentro cerca de Higüey y Guaymate respectivamente, el Centro Sismológico de la UASD reportó una magnitud de 4.6 en La Altagracia. La profundidad estimada oscila entre 106 y 137 kilómetros, lo que explica la ausencia de daños severos. Tampoco se emitió alerta de tsunami para Puerto Rico ni Islas Vírgenes.
Qué vigilar a continuación
Las autoridades recomiendan seguir los boletines del Centro Nacional de Sismología de la UASD y de los organismos de protección civil. Queda pendiente la unificación de los parámetros definitivos (magnitud, epicentro, profundidad) entre el Instituto Sismológico Universitario, la Red Sísmica de Puerto Rico y el USGS, así como la evaluación de posibles réplicas en las próximas horas.
- Fecha y hora: 21 de noviembre de 2026, entre 11:00 y 12:35 hora local según fuente.
- Magnitud reportada: 4.8 (AlMomento, Diario Digital), 4.6 (UASD/Listín Diario), 5.0 (Primera Hora/Red Sísmica PR).
- Epicentro: ~7 km al oeste de Higüey (La Altagracia) o 10 km al suroeste de Guaymate (La Romana).
- Profundidad: 106.2 km (AlMomento) a 136.7 km (Diario Digital).
- Impacto: Sin víctimas ni daños confirmados; sin alerta de tsunami.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Magnitud en torno a 4.6-4.8 grados en escala Richter
- Epicentro en la región este (La Altagracia / La Romana)
- Profundidad superior a 100 km, sin daños ni alerta de tsunami
|Medio
|Enfoque destacado
|AlMomento.net
|Magnitud 4.8, epicentro 7 km al oeste de Higüey, profundidad 106.2 km, cita discrepancia con Primera Hora (5.0)
|Listín Diario
|Reporta 4.6 grados al oeste de San Rafael de Yuma, La Altagracia, según UASD
|El Nuevo Diario
|Registra dos sismos >4 grados en Higüey e Isla Catalina
|Acento
|Temblor de 4.6 en La Altagracia según Centro Sismológico UASD
|El Nuevo Día
|Magnitud 4.4 al sureste de República Dominicana
Cobertura (7)
- Tiembla en Chile: sismo de magnitud 4.1 sacude Ollagüe este 21 de noviembre Infobae ·
- Tiembla en Chile: sismo de magnitud 5.2 sacude Socaire este 21 de noviembre Infobae ·
- Temblor de 4.6 se registra en La Altagracia, según el Centro Sismológico de la UASD Acento ·
- Se registran dos sismos de más de cuatro grados en Higüey e Isla Catalina El Nuevo Diario ·
- Reportan sismo de 4.6 grados al oeste de San Rafael de Yuma, en La Altagracia Listín Diario ·
- Registran temblor de magnitud 4.4 al sureste de República Dominicana El Nuevo Día ·
- Sismo de magnitud 4.8 sacude zonas del este RD este sábado AlMomento.net ·
Fuentes directas consultadas
- Sismo de magnitud 4.8 sacude zonas del este RD este sábado almomento.net · Contraste documental
- Sismo de 4.8 sacude el este de República Dominicana este viernes diariodigitalrd.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué magnitud tuvo el sismo en el este de República Dominicana?
Los reportes oscilan entre 4.4 y 5.0; la mayoría de fuentes locales (UASD, AlMomento, Diario Digital) sitúan la magnitud entre 4.6 y 4.8 grados.
¿Dónde fue el epicentro exacto?
Hay discrepancias: AlMomento lo ubica 7 km al oeste de Higüey (La Altagracia); Diario Digital, 10 km al suroeste de Guaymate (La Romana); Listín Diario, al oeste de San Rafael de Yuma.
¿Hubo daños o víctimas?
No. Todas las fuentes coinciden en que no se reportan daños materiales ni personas afectadas, atribuido a la gran profundidad del evento (106-137 km).
¿Se activó alguna alerta de tsunami?
No. Las autoridades indicaron que no existe aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes.
¿Qué organismo oficial monitorea la actividad sísmica en República Dominicana?
El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es la referencia oficial para parámetros y alertas en el país.
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