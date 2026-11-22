Qué ha ocurrido

La mañana del sábado 21 de noviembre de 2026 un movimiento telúrico de magnitud 4.8 sacudió la región este de República Dominicana. El evento se percibió en provincias como La Altagracia y La Romana, sin que hasta el momento se hayan confirmado víctimas ni daños materiales, según coinciden los medios locales y el Centro Sismológico de la UASD.

Contexto y datos clave

Los reportes oficiales y de agencias internacionales presentan variaciones en la localización del epicentro y la profundidad, lo que es común en las primeras horas tras un sismo. Mientras AlMomento.net y Diario Digital RD sitúan el epicentro cerca de Higüey y Guaymate respectivamente, el Centro Sismológico de la UASD reportó una magnitud de 4.6 en La Altagracia. La profundidad estimada oscila entre 106 y 137 kilómetros, lo que explica la ausencia de daños severos. Tampoco se emitió alerta de tsunami para Puerto Rico ni Islas Vírgenes.

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Qué vigilar a continuación

Las autoridades recomiendan seguir los boletines del Centro Nacional de Sismología de la UASD y de los organismos de protección civil. Queda pendiente la unificación de los parámetros definitivos (magnitud, epicentro, profundidad) entre el Instituto Sismológico Universitario, la Red Sísmica de Puerto Rico y el USGS, así como la evaluación de posibles réplicas en las próximas horas.