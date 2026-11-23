El auge de la k-beauty en el Black Friday 2026

La cosmética coreana se ha convertido en una de las categorías más buscadas durante el Black Friday de este año en España. Según EL PAÍS, los productos más vendidos incluyen la icónica CC cream de Erborian y las mascarillas virales de Biodance, con descuentos de hasta el 50% en una selección de referencias. El Mundo destaca específicamente que los productos de Medicube arrasan en la tienda de Amazon durante estas fechas.

Dispositivos y bálsamos virales entre los favoritos

El Periódico ha probado el dispositivo Booster Pro X2 de Medicube, asociado a figuras como Georgina Rodríguez e Inés García, mientras que Vanitatis informa de la llegada a España de un stick coreano con efecto relleno que se ha vuelto tendencia en TikTok. Por su parte, La Vanguardia selecciona cinco gadgets de belleza para invertir en este Black Friday, entre ellos una máscara de luz roja por menos de 100 euros.

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