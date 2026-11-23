Qué ha ocurrido

Amazon ha iniciado su Semana de Black Friday 2026 con una agresiva campaña de descuentos en tecnología que abarca móviles, auriculares, televisores, consolas, wearables y accesorios. Medios como El Mundo, Cinco Días y El País han publicado selecciones de entre 20 y 75 "chollos" tecnológicos, mientras que El Confidencial Digital y ADSLZone analizan dispositivos concretos como los Fire TV Stick y un Xiaomi POCO con rebaja de 300 €. La campaña incluye envíos rápidos para usuarios Prime (con mes de prueba gratis) y una política de devoluciones extendida hasta el 6 de febrero de 2027.

Contexto y datos clave

Categorías estrella: smartphones (Xiaomi POCO, otras marcas), auriculares inalámbricos (Soundcore con 50 h de autonomía), Fire TV Stick (HD a 4K Max), smartwatches, televisores, consolas y accesorios gaming.

smartphones (Xiaomi POCO, otras marcas), auriculares inalámbricos (Soundcore con 50 h de autonomía), Fire TV Stick (HD a 4K Max), smartwatches, televisores, consolas y accesorios gaming. Plazos: ofertas activas durante varios días bajo la etiqueta "Semana de Black Friday"; devoluciones ampliadas hasta el 6 de febrero de 2027.

ofertas activas durante varios días bajo la etiqueta "Semana de Black Friday"; devoluciones ampliadas hasta el 6 de febrero de 2027. Condiciones Prime: alta gratuita de 30 días, envíos rápidos y baja sin coste.

alta gratuita de 30 días, envíos rápidos y baja sin coste. Cobertura mediática: listas curadas (75 ofertas en El Mundo, 31 gadgets en Cinco Días, 20 chollos en El País) y guías de compra por dispositivo.

Qué vigilar a continuación

La evolución de precios en las próximas 48-72 horas (posibles "precios mínimos históricos"), la entrada de ofertas relámpago no anunciadas en las listas actuales y la respuesta de competidores (PCC, MediaMarkt, El Corte Inglés) en tecnología. También conviene verificar stock real y plazos de entrega antes de comprar, ya que algunos artículos pueden agotarse rápido.