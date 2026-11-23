Qué ha ocurrido

Luis Fernando Díaz confirmó este domingo 22 de noviembre que ya se encuentra recuperado de la lesión muscular que lo mantuvo aproximadamente un mes alejado de las canchas con el Bayern Múnich. Durante un evento del club alemán con clubes de fans, el extremo colombiano declaró estar disponible para el entrenador Vincent Kompany y expresó su deseo de volver a competir cuanto antes.

Contexto y datos clave

El regreso de Díaz se produce en un momento difícil para el Bayern Múnich, que enfrenta una mala racha de lesiones. Según la prensa alemana citada por El Tiempo, Jamal Musiala sufrió una recaída en su problema neurológico, Harry Kane estará de baja cerca de tres meses y medio según Max Eberl, y Michael Olise tiene un problema en un pie que lo haría perderse el próximo partido de Champions League.

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Qué vigilar a continuación

El siguiente compromiso del Bayern Múnich será el miércoles 25 de noviembre, cuando visite al Lille en Francia por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, partido programado para las 3:00 p.m. hora de Colombia. Díaz indicó que no sabe si su regreso se producirá exactamente en ese encuentro, aunque aparece como la primera oportunidad real para su vuelta a una convocatoria oficial.