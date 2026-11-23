Luis Díaz anuncia su recuperación y posible regreso al Bayern Múnich
El extremo colombiano, tras cerca de un mes fuera por lesión muscular, dice estar listo y ansioso por jugar, con el duelo de Champions ante Lille como posible fecha de retorno.
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Cobertura (6)
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- El extremo colombiano, recuperado de una rotura de fibras en el isquiotibial izquierdo, entrena con el club alemán y apunta al duelo de Champions League ante Lille el 25 de noviembre Facebook ·
- Luis Díaz habló de su regreso: “Estaré de vuelta próximamente, no sé si este partido que viene” Caracol Radio ·
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- Luis Díaz alivia al Bayern y anuncia que está listo para dar una mano: 'Quiero jugar ya, estoy ansioso' El Tiempo ·
Fuentes directas consultadas
- Luis Díaz habla de su recuperación en Bayern Múnich, está listo para regresar eltiempo.com · Contraste documental
- Luis Díaz confirmó que ya está recuperado y se acerca su regreso con Bayern Múnich publimetro.co · Contraste documental
- Luis Díaz habló de su regreso: “Estaré de vuelta próximamente, no sé si este partido que viene” caracol.com.co · Contraste documental
- ¿Le hace falta Luis Díaz al Bayern Munich? clarosports.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
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El resumen
Qué ha ocurrido
Luis Fernando Díaz confirmó este domingo 22 de noviembre que ya se encuentra recuperado de la lesión muscular que lo mantuvo aproximadamente un mes alejado de las canchas con el Bayern Múnich. Durante un evento del club alemán con clubes de fans, el extremo colombiano declaró estar disponible para el entrenador Vincent Kompany y expresó su deseo de volver a competir cuanto antes.
Contexto y datos clave
El regreso de Díaz se produce en un momento difícil para el Bayern Múnich, que enfrenta una mala racha de lesiones. Según la prensa alemana citada por El Tiempo, Jamal Musiala sufrió una recaída en su problema neurológico, Harry Kane estará de baja cerca de tres meses y medio según Max Eberl, y Michael Olise tiene un problema en un pie que lo haría perderse el próximo partido de Champions League.
Qué vigilar a continuación
El siguiente compromiso del Bayern Múnich será el miércoles 25 de noviembre, cuando visite al Lille en Francia por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, partido programado para las 3:00 p.m. hora de Colombia. Díaz indicó que no sabe si su regreso se producirá exactamente en ese encuentro, aunque aparece como la primera oportunidad real para su vuelta a una convocatoria oficial.
- Lesión superada: Luis Díaz confirmó que ya está disponible tras cerca de un mes fuera por una rotura de fibras en el isquiotibial izquierdo.
- Declaraciones: "Estoy muy feliz de estar disponible para el equipo. Quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar", dijo en español con ayuda de un traductor.
- Posible retorno: El duelo ante Lille por Champions League el 25 de noviembre es la primera oportunidad real para su regreso.
- Bajas del Bayern: Harry Kane (tres meses y medio), Jamal Musiala (recaída neurológica) y Michael Olise (problema en el pie) complican el plantel de Vincent Kompany.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Luis Díaz confirmó que ya está recuperado y disponible para el Bayern Múnich tras aproximadamente un mes de baja por lesión muscular
- El extremo colombiano expresó su deseo de jugar ya y su ansiedad por regresar a la competencia
- El próximo partido del Bayern es el miércoles 25 de noviembre ante Lille por la Champions League, posible fecha de retorno de Díaz
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