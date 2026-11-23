Lo que dice la evidencia científica actual

Los artículos coinciden en desmentir dos creencias extendidas: que el frío por sí solo enferma y que megadosis de vitamina C actúan como barrera preventiva. Según la revisión de 2023 citada por abc.es, la suplementación regular reduce la duración de los catarros un 8 % en adultos y un 14 % en niños, y dosis de al menos 1 g/día pueden atenuar síntomas severos, pero no evitan el contagio. La EFSA fija ingestas de referencia en 110 mg/día (hombres) y 95 mg/día (mujeres); el exceso se elimina por orina porque el organismo no la almacena.

El frío y la transmisión viral

El Dr. James Conway (Universidad de Wisconsin), citado por AARP, aclara que "el hecho de tener frío no conduce a una enfermedad"; la coincidencia estacional obedece a mayor permanencia en espacios cerrados y menor ventilación. Verificado.com.mx añade que, si ya se está enfermo, la exposición al frío puede prolongar la convalecencia. Multicare.org resume que la mayoría de la población cubre sus necesidades de vitamina C con una dieta variada sin necesidad de suplementos.

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