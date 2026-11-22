Lo ocurrido en Bengasi

Este domingo 22 de noviembre de 2026 se registró una explosión a bordo de un buque ruso atracado en la base naval de Bengasi, en el este de Libia. El gobierno que controla esa región —aliado del comandante Jalifa Haftar— informó que las investigaciones preliminares señalan un posible ataque con drones como causa del siniestro. La embarcación había hecho escala para repostar y reabastecerse en su viaje de regreso a Rusia, en el marco de acuerdos de cooperación marítima entre ambos países.

Reacciones y versiones

Ningún actor se ha atribuido formalmente el ataque. Medios internacionales como La Vanguardia y Axios (citado por Daily Beirut) citan a funcionarios libios y fuentes de inteligencia que apuntan a drones ucranianos lanzados desde una base en el oeste de Libia. RTVE.es describe el buque como un barco de carga alcanzado por "drones explosivos", mientras Diario AS y Mundo Deportivo hablan de una corbeta o buque de guerra clave para la logística rusa en el Mediterráneo. Infobae contextualiza el episodio como un nuevo golpe a la presencia naval rusa en la zona, meses después de otro incidente contra un metanero ruso frente a la costa libia.

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