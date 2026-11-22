Contexto del incidente y estado del buque

El carguero Sparta II, de 120 metros de eslora y sancionado por Occidente por su vínculo con el Ministerio de Defensa de Rusia, fue atacado el sábado por dos drones ucranianos mientras navegaba hacia Kaliningrado. El impacto provocó un incendio a bordo y la pérdida de control del buque, que derivó hasta aguas territoriales finlandesas en el golfo de Finlandia. Según EFE y El País, los servicios de emergencia de Finlandia, Rusia y Estonia colaboran en la extinción del fuego, que seguía activo más de 24 horas después del ataque.

Operativo de evacuación y planes de remolque

Las autoridades finlandesas han evacuado a 16 tripulantes (información de Xinhua/Keenable), uno de ellos herido, y mantienen el buque anclado frente a la costa de Loviisa. El Ministerio de Defensa finlandés informó además de una presunta violación del espacio aéreo por un helicóptero ruso que penetró 4,1 km, posiblemente vinculado a labores de rescate o vigilancia del Sparta II; la Guardia de Fronteras investiga el incidente. Una vez estabilizado el buque y controlado el incendio, el plan acordado es remolcarlo de vuelta a aguas rusas, según confirman DW, Infobae, SWI swissinfo.ch y EFE.

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