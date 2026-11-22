Incidente en la carrera nocturna

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 culminó de forma prematura para el piloto mexicano Sergio Pérez, quien se vio obligado a abandonar la competencia tras un choque con Rafael Câmara. El incidente marcó un duro revés en el fin de semana estadounidense, donde el corredor buscaba avanzar en el clasificador general apostando por las condiciones complejas del circuito urbano.

Sanción de cara al Gran Premio de Qatar

Como consecuencia directa del encontronazo en pista con Câmara, los comisarios deportivos determinaron aplicar una sanción en la parrilla de salida para el próximo compromiso de la categoría reina, el Gran Premio de Qatar. Esta penalización añade mayor presión al cierre de la temporada para el equipo y el piloto.

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Reacciones y balance del fin de semana