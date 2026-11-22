Marathón vence al Real España en el derbi sampedrano y escala en la tabla de Honduras
Marathón se impuso al Real España en el clásico de San Pedro Sula, acercándose al líder Olimpia y desplazando a su rival del subliderato.
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- Clave informativa: Marathón vence al Real España en el derbi sampedrano y escala en la tabla de Honduras
- Punto central: Marathón se impuso al Real España en el clásico de San Pedro Sula, acercándose al líder Olimpia y desplazando a su rival del subliderato.
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Cobertura (7)
- 2-1. Marathón gana clásico al Real España y se acerca al líder Olimpia Yahoo ·
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Fuentes directas consultadas
- Marathón tiñe de verde el derbi sampedrano y rezaga al Real España en la tabla de posiciones diez.hn · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Resultado del clásico sampedrano
Marathón derrotó al Real España en el derbi de la Liga Nacional de Honduras, según reportan Diario La Tribuna, ElHeraldo.hn, DIEZ.HN y Yahoo. El triunfo del Monstruo Verde lo acerca al líder Olimpia y deja a los catedráticos rezagados en la tabla de posiciones, desplazándolos del subliderato.
Detalles del partido y contexto
El encuentro se disputó en San Pedro Sula, en el marco de la jornada 14 del Clausura 2025. La cobertura de DIEZ.HN señala que Marathón venció por 0-1 con gol de Reinieri Mayoquín, mientras que La Prensa reportó un marcador de 0-3 con tantos de Alexy Vega e Iván López, y otro artículo de La Prensa mencionó un 1-0 con gol de Alexy Vega en el Estadio Olímpico. Ante estas versiones encontradas, el marcador definitivo permanece pendiente de confirmación oficial.
- Consecuencia en la tabla: Marathón se acerca al líder Olimpia y desplaza al Real España del subliderato.
- Bajas y ausencias: Marathón jugó sin Kervin Arriaga, apartado del grupo por indisciplina, y Gerson Chávez acumula su cuarta amarilla, por lo que se perderá el próximo partido contra Motagua.
- Racha histórica: Es el quinto juego consecutivo que Marathón le gana al Real España en el estadio Metropolitano.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Marathón venció al Real España en el derbi sampedrano de la Liga Nacional de Honduras
- El triunfo acerca a Marathón al líder Olimpia y desplaza a Real España del subliderato
- El partido se jugó en San Pedro Sula en la jornada 14 del Clausura 2025
Qué falta por confirmar
- Cuál es el marcador oficial y definitivo del partido, dado que los medios reportan 0-1, 1-0, 0-3 y 2-1 de forma contradictoria
- Si la victoria se consolidó en la jornada 14 del Clausura 2025 o corresponde a una edición diferente del torneo
|Medio
|Enfoque destacado
|DIEZ.HN
|Reporta un 0-1 con gol de Reinieri Mayoquín y destaca que es el quinto triunfo consecutivo de Marathón sobre Real España en el Metropolitano
|Diario La Tribuna y ElHeraldo.hn
|Enfatizan el impacto en la tabla de posiciones: Marathón desplaza a Real España del subliderato y Olimpia se beneficia
|Yahoo
|Titula el resultado como 2-1 y señala que Marathón se acerca al líder Olimpia
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con Marathón y Real España en el derbi?
Marathón derrotó al Real España en el clásico sampedrano de la Liga Nacional de Honduras, aunque los medios reportan marcadores contradictorios (0-1, 1-0, 0-3 y 2-1), por lo que el resultado oficial sigue pendiente de confirmación.
¿Por qué es tendencia este triunfo de Marathón?
Porque el Monstruo Verde se acerca al líder Olimpia, desplaza a Real España del subliderato y suma su quinto victoria consecutiva sobre su rival en el estadio Metropolitano.
¿Cuándo y dónde ocurrió el partido?
Se disputó en San Pedro Sula, Honduras, en el marco de la jornada 14 del Clausura 2025, según la cobertura de los medios hondureños.
¿Qué consecuencias tiene el resultado en la tabla?
Marathón escala posiciones y se acerca al líder Olimpia, mientras que Real España pierde el subliderato. Además, Gerson Chávez se perderá el próximo partido contra Motagua por acumulación de tarjetas amarillas.
¿Quiénes fueron las figuras o anotadores del partido?
Según el medio consultado se citan a Reinieri Mayoquín, Alexy Vega, Iván López o Damin Ramírez como anotadores, sin que exista una versión unánime entre los outlets.
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