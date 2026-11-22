Situación crítica en el distrito de Serang

Un voraz incendio en una fábrica de caramelos situada en el distrito de Serang, provincia de Banten, en el oeste de Indonesia, ha dejado al menos tres muertos y decenas de personas desaparecidas. Según la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, los equipos de emergencia continúan trabajando en las labores de rescate en las zonas afectadas de la estructura calcinada, donde se cree que varios trabajadores quedaron atrapados tras desatarse las llamas.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia informaron que al menos 15 sobrevivientes han sido localizados, mientras que cuatro personas heridas fueron trasladadas a un hospital y a una clínica local para recibir atención médica. Por su parte, el gobernador de Banten, Andra Soni, señaló que unas 60 personas se encontraban en el interior de las instalaciones cuando comenzó el siniestro.

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