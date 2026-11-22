Detalles del ataque y respuesta oficial

El Ministerio del Interior de Baréin confirmó este sábado un ataque atribuido a Irán contra una instalación industrial civil al sur de Manama, la capital del reino. Según el comunicado oficial, el incidente provocó un incendio que fue controlado por equipos de Defensa Civil, resultando en daños materiales pero sin víctimas mortales ni heridos reportados hasta el momento. Imágenes en redes sociales mostraron una columna de humo sobre la zona afectada.

Contexto de escalada regional

El ataque ocurre horas después de que Irán amenazara con romper el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz, calificando la presión económica como "un acto de guerra". Paralelamente, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ofensivas con misiles y drones contra radares estadounidenses en las bases de Shaikh Isa y Al Juffair en territorio bareiní, mientras reportes coinciden en daños a dos petroleros en el estrecho de Ormuz.

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