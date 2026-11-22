Boca Juniors conquista la Copa Sudamericana 2026 y rompe sequía de 18 años sin títulos internacionales
Boca venció 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y se coronó tricampeón del torneo bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena.
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Cobertura (5)
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Fuentes directas consultadas
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Cronología del ciclo informativo
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El resumen
Final en Barranquilla: dominio xeneize y fin de la sequía
Boca Juniors derrotó con autoridad 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla y alzó su tercera Copa Sudamericana, convirtiéndose en el club más ganador de la historia del certamen. Los goles de Santiago Ascacíbar a los 16 minutos y Miguel Merentiel a los 48 sentenciaron una final que el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena controló de principio a fin, cortando una racha de 18 años sin conquistas continentales —la última había sido la Recopa Sudamericana 2008— y superando en palmarés regional a Independiente con 19 títulos.
Claves del triunfo y contexto histórico
- Tercer título sudamericano: Boca suma 2004, 2005 y 2026, liderando en soledad el historial del torneo.
- Quiebre del maleficio: Primera estrella internacional desde 2008; venía de perder tres finales de Libertadores (2012, 2018, 2023).
- Arruabarrena y los canteranos: El DT alineó cinco juveniles en el once inicial (Di Lollo, Herrera, Aranda, Paredes, Delgado).
- Merentiel figura: El uruguayo alcanzó 5 goles en esta edición y 66 totales con la camiseta azul y oro.
- Racha argentina: Tercer título consecutivo para el fútbol argentino en la Sudamericana (Racing 2024, Lanús 2025, Boca 2026).
Atlético Mineiro, finalista por segundo año seguido, acumuló su octavo partido sin victorias y no generó remates al arco en la primera mitad. La defensa xeneize y el arquero Álvaro Montero neutralizaron los intentos brasileños, mayoritariamente a balón parado.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y ganó la Copa Sudamericana 2026
- Es el tercer título del club en el torneo (2004, 2005, 2026), rompiendo 18 años sin copas internacionales
- Goles de Santiago Ascacíbar (16') y Miguel Merentiel (48'); dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial de los tres trofeos adicionales que Boca podría disputar antes de fin de año (Clausura, Copa Argentina, Trofeo de Campeones)
- Detalles sobre la eventual renovación o continuidad de Rodolfo Arruabarrena tras el título continental
|Medio
|Enfoque destacado
|AP News
|Destaca que Boca supera a Independiente como máximo ganador histórico de títulos regionales (19 vs 18) y contextualiza la racha argentina de tres campeones seguidos
|Marca
|Resalta que Boca logró su segundo título en dos semanas (Liga argentina y Sudamericana) y menciona la posibilidad de tres trofeos más antes de fin de año (Clausura, Copa Argentina, Trofeo de Campeones)
|CNN en Español
|Enmarca la victoria como quiebre de un "hechizo" de 18 años sin títulos internacionales, mencionando las tres finales de Libertadores perdidas en el interín
|ESPN Deportes
|Titular enfocado en la superioridad futbolística: "pasó por encima a Atlético Mineiro" y celebró el campeonato en la final única
Respuestas rápidas
¿Cuándo y dónde se jugó la final de la Copa Sudamericana 2026?
La final se disputó el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro.
¿Quiénes marcaron los goles del campeonato para Boca?
Santiago Ascacíbar abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo y Miguel Merentiel amplió la ventaja a los 48 minutos (3' del complemento) tras asistencia de Sebastián Villa.
¿Por qué este título rompe una sequía de 18 años para Boca?
La última conquista internacional de Boca había sido la Recopa Sudamericana 2008. En el período intermedio perdió tres finales de Copa Libertadores (2012, 2018, 2023) y no había alzado ningún trofeo continental.
¿Qué récord histórico alcanzó Boca con esta victoria?
Se convirtió en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana (2004, 2005, 2026), superando a los bicampeones Independiente, Lanús, Liga de Quito, Independiente del Valle y Athletico Paranaense. Además, alcanzó 19 títulos regionales, superando a Independiente (18).
¿Cómo fue el desempeño de Atlético Mineiro en la final?
El equipo brasileño no generó remates al arco en la primera mitad, acumuló su octavo partido consecutivo sin ganar y perdió su segunda final seguida de la Sudamericana (había caído en penales ante Lanús en 2025).
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