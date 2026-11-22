Lluvia amenaza jornada dominical de LIDOM y suspende deporte federado en Galicia
Frente atlántico obliga a suspender partidos de béisbol en República Dominicana y activa alerta naranja en Pontevedra
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Lluvia amenaza jornada dominical de LIDOM y suspende deporte federado en Galicia
- Punto central: Frente atlántico obliga a suspender partidos de béisbol en República Dominicana y activa alerta naranja en Pontevedra
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Gigantes remontan ante las Águilas y conquistan la Copa Regional CDN Deportes ·
- Cuando la lluvia suspende el juego, también detiene el negocio Periódico EL JAYA ·
- Leody debuta con dos vuelacercas y un doble en revés de Águilas ante Gigantes Águilas Cibaeñas Baseball Club ·
- La lluvia amenaza la jornada dominical de Lidom Momento Deportivo RD ·
- La lluvia amenaza la jornada dominical Lidom ·
Fuentes directas consultadas
- Un frente provocará más precipitaciones este fin de semana: dónde lloverá más marca.com · Contraste documental
- Nuevo episodio de lluvias en España: el fin de semana volverá a llover y habrá acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado marca.com · Contraste documental
- La Xunta activa la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra lavozdegalicia.es · Contraste documental
- Lluvia inminente en Santiago: A qué hora comienzan las precipitaciones este domingo chilevision.cl · Contraste documental
- Telecinco.es telecinco.es · Contraste documental
- Una lluvia sorprendió en la madrugada y así seguirá el clima en Santiago del Estero este domingo 22 de noviembre diariopanorama.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Impacto en la Liga Dominicana de Béisbol
La jornada dominical de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) está bajo amenaza de lluvias según reportes oficiales de la liga y medios deportivos locales. Leody Taveras debutó con dos jonrones y un doble en la derrota de las Águilas, según confirmó el club.
Alerta meteorológica en Galicia
En España, la Xunta de Galicia activó alerta naranja por fuertes lluvias en el interior de Pontevedra para la madrugada del domingo, obligando a suspender toda actividad deportiva federada y del programa Xogade en exteriores, salvo deportes náuticos. Según AEMET y Meteored, el sábado 21 fue la jornada de mayor impacto con acumulados superiores a 100 litros/m² en Galicia y Castilla y León, mientras que el domingo se prevé menor inestabilidad aunque persisten chubascos en el noroeste peninsular.
- LIDOM: Jornada dominical en riesgo por lluvias; partido del sábado completado con victoria de Gigantes
- Galicia: Alerta naranja en interior de Pontevedra; deporte federado suspendido en exteriores
- Península: Sábado 21 con máximos acumulados (>100 l/m²); domingo con remisión progresiva
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Lluvias intensas afectan tanto a República Dominicana (LIDOM) como a Galicia (España) este fin de semana
- El sábado 21 de noviembre fue la jornada de mayor impacto pluviométrico en la Península Ibérica
- Autoridades deportivas en ambos territorios han tomado medidas preventivas o de suspensión
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial de qué partidos de LIDOM se suspenden definitivamente el domingo 22
- Duración exacta de la alerta naranja en Pontevedra y posible extensión a otras provincias gallegas
|Medio
|Enfoque destacado
|Lidom
|Comunicado oficial: "La lluvia amenaza la jornada dominical" de la liga dominicana
|Momento Deportivo RD
|Enfoque en la incertidumbre del calendario dominical de LIDOM
|CDN Deportes
|Resultado deportivo del sábado: Gigantes remontan y conquistan Copa Regional ante Águilas
|Águilas Cibaeñas Baseball Club
|Debut destacado de Leody Taveras (2 HR, 1 doble) pese a derrota del equipo
|Periódico EL JAYA
|Análisis económico: "Cuando la lluvia suspende el juego, también detiene el negocio"
Respuestas rápidas
¿Por qué está amenazada la jornada dominical de LIDOM?
Las fuertes lluvias previstas para el domingo 22 de noviembre en República Dominicana ponen en riesgo la celebración de los partidos programados, según el comunicado oficial de la liga y reportes de medios deportivos locales.
¿Qué ocurrió en el partido Gigantes vs Águilas del sábado?
Gigantes del Cibao remontaron y vencieron a Águilas Cibaeñas conquistando la Copa Regional. Leody Taveras debutó con Águilas conectando dos jonrones y un doble, insuficientes para evitar la derrota.
¿Qué medidas se han tomado en Galicia por las lluvias?
La Xunta activó alerta naranja en el interior de Pontevedra para la madrugada del domingo, suspendiendo toda actividad deportiva federada y del programa Xogade en exteriores, excepto deportes náuticos.
¿Cómo evoluciona el tiempo en la Península Ibérica este fin de semana?
El sábado 21 fue la jornada más adversa con acumulados >100 l/m² en Galicia y Castilla y León. Para el domingo 22 se prevé remisión progresiva de chubascos, aunque persisten en el noroeste peninsular según AEMET y Meteored.
¿Qué impacto económico tiene la suspensión por lluvia según EL JAYA?
El medio destaca que cuando la lluvia suspende el juego, también detiene el negocio, refiriéndose a las pérdidas económicas que generan las cancelaciones deportivas por condiciones meteorológicas.
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