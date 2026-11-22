Impacto en la Liga Dominicana de Béisbol

La jornada dominical de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) está bajo amenaza de lluvias según reportes oficiales de la liga y medios deportivos locales. Leody Taveras debutó con dos jonrones y un doble en la derrota de las Águilas, según confirmó el club.

Alerta meteorológica en Galicia

En España, la Xunta de Galicia activó alerta naranja por fuertes lluvias en el interior de Pontevedra para la madrugada del domingo, obligando a suspender toda actividad deportiva federada y del programa Xogade en exteriores, salvo deportes náuticos. Según AEMET y Meteored, el sábado 21 fue la jornada de mayor impacto con acumulados superiores a 100 litros/m² en Galicia y Castilla y León, mientras que el domingo se prevé menor inestabilidad aunque persisten chubascos en el noroeste peninsular.

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