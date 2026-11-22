Pronóstico oficial para el domingo 22 de noviembre

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó que para el horario de máxima demanda de este domingo se pronostica una afectación de 1.713 MW, resultado de una disponibilidad estimada de 1.117 MW frente a una demanda máxima proyectada de 2.800 MW, lo que arroja un déficit de 1.683 MW. Según el parte divulgado por Juventud Rebelde, Granma, Cubadebate y CiberCuba, a las 6:00 de la mañana la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1.037 MW con una demanda de 2.255 MW, registrándose ya 1.220 MW afectados. Para el horario del mediodía se prevé una afectación de 1.200 MW.

Contexto de la jornada anterior y medidas anunciadas

El sábado el servicio estuvo afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas, manteniéndose la afectación en la madrugada. La máxima afectación del sábado alcanzó 1.778 MW a las 18:50 horas. La UNE señaló que la entrada en operación de la unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Santa Cruz, con 80 MW de capacidad, contribuirá a mitigar parcialmente el déficit, aunque no revierte la tendencia de afectaciones extensas.

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