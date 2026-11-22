Unión Eléctrica de Cuba prevé déficit de 1.713 MW en horario pico del domingo 22 de noviembre
La UNE estima disponibilidad de 1.117 MW ante demanda de 2.800 MW, con afectaciones continuas desde el sábado.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Unión Eléctrica de Cuba prevé déficit de 1.713 MW en horario pico del domingo 22 de noviembre
- Punto central: La UNE estima disponibilidad de 1.117 MW ante demanda de 2.800 MW, con afectaciones continuas desde el sábado.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 10 calculada a partir de 4 fuentes informativas y 4 artículos verificados.
El resumen
Pronóstico oficial para el domingo 22 de noviembre
La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó que para el horario de máxima demanda de este domingo se pronostica una afectación de 1.713 MW, resultado de una disponibilidad estimada de 1.117 MW frente a una demanda máxima proyectada de 2.800 MW, lo que arroja un déficit de 1.683 MW. Según el parte divulgado por Juventud Rebelde, Granma, Cubadebate y CiberCuba, a las 6:00 de la mañana la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1.037 MW con una demanda de 2.255 MW, registrándose ya 1.220 MW afectados. Para el horario del mediodía se prevé una afectación de 1.200 MW.
Contexto de la jornada anterior y medidas anunciadas
El sábado el servicio estuvo afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas, manteniéndose la afectación en la madrugada. La máxima afectación del sábado alcanzó 1.778 MW a las 18:50 horas. La UNE señaló que la entrada en operación de la unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Santa Cruz, con 80 MW de capacidad, contribuirá a mitigar parcialmente el déficit, aunque no revierte la tendencia de afectaciones extensas.
- Disponibilidad SEN 06:00: 1.037 MW
- Demanda 06:00: 2.255 MW
- Afectación 06:00: 1.220 MW
- Pronóstico pico: 1.713 MW afectados (déficit 1.683 MW)
- Máxima afectación sábado: 1.778 MW a las 18:50
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Todos los medios coinciden en el pronóstico de 1.713 MW de afectación en horario pico para el domingo 22 de noviembre.
- La disponibilidad matutina reportada es de 1.037 MW y la demanda de 2.255 MW, con 1.220 MW ya afectados a las 6:00.
- El sábado hubo afectación continua las 24 horas con pico de 1.778 MW a las 18:50.
Qué falta por confirmar
- ¿Se concretará la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y cuánto reducirá realmente la afectación?
- ¿Cuál es el estado de las limitaciones en generación térmica (423 MW reportados el 18/11) y si persisten hoy?
|Medio
|Enfoque destacado
|Juventud Rebelde
|Detalla el déficit calculado de 1.683 MW y la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz (80 MW) como medida de mitigación.
|CiberCuba
|Contrasta con su parte del 18 de noviembre, cuando pronosticó 1.790 MW de afectación en pico con disponibilidad de 1.040 MW.
|Granma
|Titula genéricamente "Afectaciones al servicio eléctrico para hoy domingo" sin cuantificar el dato principal en el titular.
|Cubadebate
|Reproduce el parte oficial de la UNE con el dato de 1.713 MW y el contexto de afectación continua del sábado.
Cobertura (4)
- Unión Eléctrica estima para el horario de máxima demanda afectación de 1 713 MW Juventud Rebelde ·
- Parte del SEN: prevé 1.713 MW de afectación en el pico CiberCuba ·
- Afectaciones al servicio eléctrico para hoy domingo Granma ·
- La UNE pronostica una afectación de 1.713 MW en el horario pico de este domingo Cubadebate ·
Fuentes directas consultadas
- Unión Eléctrica prevé déficit energético de 1.713 MW en horario pico del domingo - Hemeroteca KillBait killbait.com · Contraste documental
- Unión Eléctrica estima para el horario de máxima demanda afectación de 1 713 MW juventudrebelde.cu · Contraste documental
- Parte del SEN: prevé 1.790 MW de afectación en el pico | 18 nov 2026 cibercuba.com · Contraste documental
- La UNE pronostica una afectación de 1.713 MW en el horario pico de este domingo cubadebate.cu · Contraste documental
- Venezuela será sede de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2030 cubadebate.cu · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 4 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el pronóstico de afectación eléctrica para el horario pico de este domingo en Cuba?
La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.713 MW en el horario de máxima demanda del domingo 22 de noviembre, con disponibilidad de 1.117 MW ante demanda de 2.800 MW.
¿Cómo amaneció el sistema eléctrico nacional este domingo?
A las 6:00 la disponibilidad era de 1.037 MW, la demanda de 2.255 MW y ya se registraban 1.220 MW afectados por déficit de capacidad.
¿Qué ocurrió con el servicio eléctrico el sábado previo?
El servicio estuvo afectado durante las 24 horas del sábado, con una máxima afectación de 1.778 MW a las 18:50 horas, extendiéndose hasta la madrugada del domingo.
¿Qué medidas se esperan para mitigar el déficit?
Se prevé la entrada en operación de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 80 MW de capacidad, lo que mitigaría parcialmente el déficit, según informó la UNE.
¿Cómo se compara este pronóstico con días anteriores?
El 18 de noviembre CiberCuba reportó un pronóstico de 1.790 MW de afectación en pico con disponibilidad de 1.040 MW, ligeramente superior al actual de 1.713 MW.
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