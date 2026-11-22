Confirmación del ciberataque al FBI

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que el Buró Federal de Investigación (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, según reportaron RTVE.es, DW y EFE.

Durante esa entrevista, Trump declaró: "Sí debo decir que no es bueno, no me gusta", pero enseguida buscó darle un giro al asunto. Sostuvo que la presunta filtración derivada del ataque podría servir para conocer "engaños" del pasado y mencionó específicamente la investigación de 2017 sobre los contactos de su campaña con Rusia, según consignó elcanciller.com citando declaraciones del presidente.

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Contexto y alcance del incidente

Elcanciller.com añadió que el FBI investiga un posible ciberataque a su base de datos criminal en medio de una ola de fallas en Estados Unidos, aunque los medios consultados no precisaron la fecha exacta del ataque ni la identidad de los responsables. Swissinfo.ch, a través de EFE desde Miami, también confirmó la declaración de Trump sobre el ciberataque al Buró Federal de Investigación.