Trump confirma ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal del FBI
El presidente de Estados Unidos confirmó un ciberataque al FBI y dijo que podría revelar "engaños" contra él, vinculándolo a la investigación rusa de 2017.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Trump confirma ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal del FBI
- Punto central: El presidente de Estados Unidos confirmó un ciberataque al FBI y dijo que podría revelar "engaños" contra él, vinculándolo a la investigación rusa de 2017.
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El resumen
Confirmación del ciberataque al FBI
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que el Buró Federal de Investigación (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, según reportaron RTVE.es, DW y EFE.
Durante esa entrevista, Trump declaró: "Sí debo decir que no es bueno, no me gusta", pero enseguida buscó darle un giro al asunto. Sostuvo que la presunta filtración derivada del ataque podría servir para conocer "engaños" del pasado y mencionó específicamente la investigación de 2017 sobre los contactos de su campaña con Rusia, según consignó elcanciller.com citando declaraciones del presidente.
Contexto y alcance del incidente
Elcanciller.com añadió que el FBI investiga un posible ciberataque a su base de datos criminal en medio de una ola de fallas en Estados Unidos, aunque los medios consultados no precisaron la fecha exacta del ataque ni la identidad de los responsables. Swissinfo.ch, a través de EFE desde Miami, también confirmó la declaración de Trump sobre el ciberataque al Buró Federal de Investigación.
- Entidad afectada: Centro Nacional de Información Criminal de Estados Unidos, dependiente del FBI.
- Vocero principal: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en conversación con Fox News.
- Referencia histórica mencionada: investigación de 2017 sobre contactos de su campaña con Rusia.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Donald Trump confirmó públicamente un ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal del FBI
- El presidente vinculó el incidente con posibles "engaños" contra él y con la investigación rusa de 2017
Qué falta por confirmar
- Cuál fue la fecha exacta en que ocurrió el ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal del FBI
- Quiénes son los presuntos responsables del ciberataque y qué datos podrían haber sido filtrados
|Medio
|Enfoque destacado
|RTVE.es
|Se centra en la confirmación del ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal de Estados Unidos, dependiente del FBI
|DW.com y DW Español
|Destaca que Trump teme que el ciberataque destape "engaños" contra él
|elcanciller.com
|Incluye la declaración completa de Trump a Fox News y la mención explícita a la investigación de 2017 sobre Rusia
Cobertura (4)
- Trump confirma el ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal de Estados Unidos, dependiente del FBI RTVE.es ·
- Trump confirma ciberataque al FBI y teme se destapen "engaños" contra él DW.com ·
- Donald Trump confirma un ciberataque al FBI y cree que podría destapar "engaños" contra él DW Español ·
- Trump confirma ciberataque al FBI; cree que podría destapar "engaños" contra él El Universal ·
Fuentes directas consultadas
- Trump confirma el ciberataque al FBI y cree que podría destapar «engaños» contra él efe.com · Contraste documental
- Trump confirma el ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal de Estados Unidos dependiente del FBI rtve.es · Contraste documental
- El FBI investiga un posible ciberataque a su base de datos criminal en medio de una ola de fallas en Estados Unidos elcanciller.com · Contraste documental
- Tormenta con granizo y vientos de 114 km/h deja cinco muertos y 265 heridos en el sur de Brasil elcomercio.pe · Contraste documental
- EU solicita extradición de "El Chapo Isidro" xeu.mx · Contraste documental
- Suiza y su industria armamentística: de la dependencia exterior a la exportación swissinfo.ch · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 4 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con el FBI según Donald Trump?
Trump confirmó que el FBI sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, según reportaron RTVE.es, DW y EFE el 22 de noviembre de 2026.
¿Por qué es tendencia el ciberataque al FBI?
Porque el presidente de Estados Unidos vinculó el incidente con posibles "engaños" contra él y mencionó la investigación de 2017 sobre los contactos de su campaña con Rusia.
¿Cuándo confirmó Trump el ciberataque al FBI?
Lo confirmó este sábado, 21 de noviembre de 2026, en una conversación con Fox News, y la noticia fue difundida por varios medios el 22 de noviembre de 2026.
¿Qué consecuencias tiene el ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal?
Los medios consultados no precisaron aún qué datos podrían haberse filtrado ni quiénes son los responsables; el FBI investiga el incidente en medio de una ola de fallas en Estados Unidos.
¿Qué dijo Trump exactamente sobre el ciberataque?
Dijo que "no es bueno, no me gusta", pero añadió que la presunta filtración podría servir para conocer "engaños" del pasado, incluida la investigación rusa de 2017.
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