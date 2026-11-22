Versiones cruzadas sobre el incidente en Ormuz

La agencia oficial iraní IRNA informó el domingo 22 de noviembre de 2026 que dos petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz después de chocar con minas navales mientras transitaban por lo que Teherán calificó como "rutas no autorizadas". Según el reporte de Europa Press y 20minutos, las autoridades iraníes atribuyen los siniestros a la presencia de artefactos explosivos en la zona, sin precisar la bandera ni el propietario de las embarcaciones.

En paralelo, la Marina británica (UKMTO) emitió un aviso señalando que dos buques fueron alcanzados por proyectiles en la misma área, lo que introduce una discrepancia sustancial sobre la naturaleza del ataque: minas de fondo frente a disparos directos. Por su parte, MarketScreener España y Omán confirmaron la evacuación de 24 tripulantes de uno de los buques cisterna tras declararse el incendio, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.

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