El FBI investiga una presunta intrusión en su base nacional de información criminal, según CNN
El FBI confirma que investiga un nuevo ciberataque contra el NCIC, su base de datos de delincuentes, el segundo incidente de este tipo en meses tras el ataque de septiembre al portal FBIJobs.gov atribuido a ShinyHunters.
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- Clave informativa: El FBI investiga una presunta intrusión en su base nacional de información criminal, según CNN
- Punto central: El FBI confirma que investiga un nuevo ciberataque contra el NCIC, su base de datos de delincuentes, el segundo incidente de este tipo en meses tras el ataque de septiembre al portal FBIJobs.gov atribuido a ShinyHunters.
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El resumen
El nuevo incidente contra el NCIC
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga una aparente intrusión informática en su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), ocurrida en los últimos días, según informó CNN citando a dos personas familiarizadas con la investigación. La cadena no precisó cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos. El NCIC es una infraestructura estratégica utilizada por las autoridades federales, estatales y locales para realizar más de 10 millones de consultas diarias, y contiene registros sobre fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales y bienes robados.
El episodio se produce después de que en septiembre de 2026 el FBI investigara un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo FBIJobs.gov. Según el medio negocios.com, el sistema atacado entonces era distinto del NCIC y no se ha demostrado ninguna relación entre ambas intrusiones. Los antecedentes se remontan también a 2023, cuando ciberdelincuentes accedieron a un sistema informático utilizado por una oficina del FBI en Nueva York.
- Agencia afectada: Buró Federal de Investigaciones (FBI), Estados Unidos.
- Sistema comprometido: Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), base de datos nacional de información criminal.
- Fuente de la revelación: CNN, citando a dos fuentes conocedoras de la investigación.
- Antecedente inmediato: ataque de septiembre de 2026 al portal FBIJobs.gov atribuido al grupo ShinyHunters.
- Estado de la investigación: se desconoce el autor, el método de acceso y si hubo extracción de información.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- El FBI investiga una presunta intrusión informática en su base nacional de información criminal (NCIC)
- Es el segundo incidente de seguridad conocido contra la agencia en pocos meses, tras el ataque de septiembre al portal de empleo FBIJobs.gov
- CNN es el medio que reveló la noticia, citando a dos fuentes familiarizadas con la investigación
Qué falta por confirmar
- Si los intrusos lograron extraer información del NCIC y qué datos podrían haber quedado comprometidos
- Quiénes están detrás del nuevo ataque y si existe relación con el grupo ShinyHunters
|Medio
|Enfoque destacado
|El Mundo
|Señala que el nuevo incidente ocurre después del presunto robo de septiembre de datos de empleados y aspirantes, tras la denuncia del grupo ShinyHunters
|negocios.com
|Precisa que el NCIC se usa para más de 10 millones de consultas diarias y que no se ha demostrado relación entre ambas intrusiones
|proceso.com.mx
|Cita a la AP y describe el contenido del NCIC: registros de fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales y bienes robados
|cnnespanol.cnn.com
|Menciona que un investigador canadiense especializado en ciberseguridad fue detenido y enfrenta cargos relacionados con la brecha de ShinyHunters
Cobertura (7)
- El FBI investiga un presunto ciberataque a su base de datos nacional de información criminal Univision ·
- El FBI investiga una supuesta brecha en la base de datos de delincuentes EL PAÍS ·
- El FBI investiga un nuevo ataque informático contra una base de datos nacional de EEUU El Mundo ·
- El FBI investiga un ataque informático contra su gran base de datos de delincuentes, según la CNN La Vanguardia ·
- Segunda intrusión en una base de datos del FBI: Investigan un nuevo ataque de supuestos piratas informáticos Univision ·
- El FBI investiga una supuesta brecha en la base de datos de delincuentes EL PAÍS ·
- El FBI investiga un nuevo ataque informático contra base de datos nacional, según CNN SWI swissinfo.ch ·
Fuentes directas consultadas
- El FBI investiga un nuevo ataque informático contra una base de datos nacional de EEUU elmundo.es · Contraste documental
- Hackean la base de datos criminal del FBI: EEUU en alerta máxima negocios.com · Contraste documental
- FBI investiga posible ciberataque a base de datos policial de Estados Unidos proceso.com.mx · Contraste documental
- El FBI sufrió un nuevo hackeo; esta vez, la intrusión afectó a su base de datos sobre delitos cnnespanol.cnn.com · Contraste documental
- Nuevo ciberataque a EEUU: el FBI investiga una violación de su red de datos criminales amp.lasexta.com · Contraste documental
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 7 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó con la base de datos del FBI?
El FBI investiga una presunta intrusión informática en su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), ocurrida en los últimos días, según CNN. Se desconoce cómo se produjo el acceso, quiénes están detrás y si se extrajo información.
¿Por qué es tendencia este ciberataque?
Porque afecta a uno de los sistemas más sensibles de las fuerzas del orden de Estados Unidos, usado para más de 10 millones de consultas diarias, y es el segundo incidente de seguridad conocido contra el FBI en pocos meses.
¿Cuándo ocurrió el ataque y quién lo reveló?
La noticia se conoció el 20 de noviembre de 2026 y fue revelada por CNN, citando a dos personas familiarizadas con la investigación.
¿Qué relación tiene con el ataque de septiembre?
En septiembre el FBI investigó un presunto robo de datos de empleados y aspirantes a través del portal FBIJobs.gov, atribuido al grupo ShinyHunters. Los medios indican que el sistema atacado entonces era distinto del NCIC y no se ha demostrado relación entre ambas intrusiones.
¿Qué consecuencias tiene esta brecha?
Todavía se desconoce qué información podría haber quedado comprometida. El NCIC contiene registros sobre fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales y bienes robados, por lo que su vulnerabilidad genera preocupación en las autoridades policiales locales, estatales y federales.
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