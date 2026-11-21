El nuevo incidente contra el NCIC

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga una aparente intrusión informática en su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), ocurrida en los últimos días, según informó CNN citando a dos personas familiarizadas con la investigación. La cadena no precisó cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos. El NCIC es una infraestructura estratégica utilizada por las autoridades federales, estatales y locales para realizar más de 10 millones de consultas diarias, y contiene registros sobre fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales y bienes robados.

El episodio se produce después de que en septiembre de 2026 el FBI investigara un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo FBIJobs.gov. Según el medio negocios.com, el sistema atacado entonces era distinto del NCIC y no se ha demostrado ninguna relación entre ambas intrusiones. Los antecedentes se remontan también a 2023, cuando ciberdelincuentes accedieron a un sistema informático utilizado por una oficina del FBI en Nueva York.

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