Resultado y claves del partido

Los San Francisco 49ers confirmaron su condición de mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) con una victoria contundente de 35-10 sobre los Minnesota Vikings en la semana 11 de la temporada 2026 de la NFL, disputada en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El mariscal de campo Brock Purdy lanzó para 255 yardas y tres touchdowns, mientras que George Kittle atrapó dos pases de anotación, Mike Evans sumó uno y Christian McCaffrey anotó por tierra. Del lado visitante, Kirk Cousins acumuló 235 yardas, una intercepción y un sack, dejando a Minnesota con marca de 7-3.

Contexto y ambiente en el Estadio Azteca

El encuentro cerró la serie de nueve partidos internacionales de la NFL en 2026, que incluyó escalas en Londres, Madrid, Múnich y Río de Janeiro. La afición mexicana, congregada en un aforo de 85.600 espectadores, ovacionó la salida del equipo local —designado como 49ers— con especial énfasis en Kittle y Fred Warner, quienes portaron la bandera de México. Según Marca, la ofensiva de San Francisco, considerada la número uno de la liga, impuso su ritmo desde la primera serie, mientras que Claro Sports destaca que el partido, anticipado como equilibrado entre dos aspirantes a playoffs (8-1 y 7-2 respectivamente), derivó en una exhibición de superioridad californiana.

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