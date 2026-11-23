49ers aplastan 35-10 a Vikings en el Estadio Azteca y afianzan liderato de la NFC
San Francisco domina a Minnesota ante 85.600 espectadores en el cierre de la gira internacional 2026 de la NFL en México.
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- Clave informativa: 49ers aplastan 35-10 a Vikings en el Estadio Azteca y afianzan liderato de la NFC
- Punto central: San Francisco domina a Minnesota ante 85.600 espectadores en el cierre de la gira internacional 2026 de la NFL en México.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Fans de NFL: aunque salga caro el ambiente es diferente en México Yahoo ·
- Al medio tiempo, San Francisco domina 28-10 a Vikingos La Jornada ·
- Los 49ers vencen a los Vikings en partido de la NFL realizado en Ciudad de México CNN en Español ·
- NFL: 49ers dominan a Vikings ante una gran afición mexicana ESPN México ·
- ¡De ensueño! 49ers propina paliza a Vikings en la CDMX TUDN ·
Fuentes directas consultadas
- Los 49ers se confirman como clase noble de la NFL ganando a los Vikings en el Estadio Azteca (México) marca.com · Contraste documental
- 49ers aplasta a Vikings y los baja a la realidad en el Estadio Azteca clarosports.com · Contraste documental
- Los 49ers vencen a los Vikings en partido de la NFL realizado en Ciudad de México cnnespanol.cnn.com · Contraste documental
- Brock Purdy pide a gritos el MVP al adueñarse de NFL México: Resultado Vikings vs 49ers msn.com · Contraste documental
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El resumen
Resultado y claves del partido
Los San Francisco 49ers confirmaron su condición de mejor equipo de la Conferencia Nacional (NFC) con una victoria contundente de 35-10 sobre los Minnesota Vikings en la semana 11 de la temporada 2026 de la NFL, disputada en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El mariscal de campo Brock Purdy lanzó para 255 yardas y tres touchdowns, mientras que George Kittle atrapó dos pases de anotación, Mike Evans sumó uno y Christian McCaffrey anotó por tierra. Del lado visitante, Kirk Cousins acumuló 235 yardas, una intercepción y un sack, dejando a Minnesota con marca de 7-3.
Contexto y ambiente en el Estadio Azteca
El encuentro cerró la serie de nueve partidos internacionales de la NFL en 2026, que incluyó escalas en Londres, Madrid, Múnich y Río de Janeiro. La afición mexicana, congregada en un aforo de 85.600 espectadores, ovacionó la salida del equipo local —designado como 49ers— con especial énfasis en Kittle y Fred Warner, quienes portaron la bandera de México. Según Marca, la ofensiva de San Francisco, considerada la número uno de la liga, impuso su ritmo desde la primera serie, mientras que Claro Sports destaca que el partido, anticipado como equilibrado entre dos aspirantes a playoffs (8-1 y 7-2 respectivamente), derivó en una exhibición de superioridad californiana.
- Marcador final: 35-10 a favor de San Francisco.
- Récords tras el juego: 49ers 9-1; Vikings 7-3.
- Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México), 85.600 asistentes.
- Jugadores clave: Brock Purdy (3 TD pase), George Kittle (2 TD recepción), Christian McCaffrey (1 TD carrera).
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Victoria aplastante de 49ers por 35-10 en el Estadio Azteca.
- Brock Purdy lanza tres touchdowns y George Kittle anota dos.
- Partido cierra la gira internacional 2026 de la NFL con 85.600 aficionados.
Qué falta por confirmar
- Impacto de la derrota en las aspiraciones de playoffs y siembra de Minnesota (7-3).
- Posible candidatura al MVP de Brock Purdy tras su actuación en México.
|Medio
|Enfoque destacado
|Marca
|Enfatiza la confirmación de 49ers como 'clase noble' de la NFC y el ambiente de ovación con banderas mexicanas.
|CNN en Español
|Detalla la estadística completa de Purdy (255 yd, 3 TD) y Cousins (235 yd, 1 INT, 1 sack).
|ESPN México
|Resalta la gran respuesta de la afición mexicana en el regreso de la NFL al país.
|TUDN
|Califica el resultado como 'paliza' y 'de ensueño' para el espectáculo en la CDMX.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el marcador final del partido 49ers vs Vikings en México?
San Francisco 49ers venció 35-10 a Minnesota Vikings en el Estadio Azteca.
¿Quiénes fueron los jugadores más destacados de los 49ers?
Brock Purdy (255 yardas, 3 TD pase), George Kittle (2 TD recepción), Christian McCaffrey (1 TD carrera) y Mike Evans (1 TD recepción).
¿Cuántos aficionados asistieron al Estadio Azteca?
Se reportaron 85.600 espectadores en el cierre de la gira internacional 2026 de la NFL.
¿Qué récord tienen ahora los 49ers y los Vikings?
49ers mejoran a 9-1; Vikings caen a 7-3 tras la derrota.
¿Por qué este partido era tendencia en México?
Fue el único partido de temporada regular de la NFL en México en 2026, cerró la serie global de nueve juegos internacionales y congregó a 85.600 fans en el Estadio Azteca.
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