El ciberataque al Centro Nacional de Información Criminal del FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga una aparente intrusión en su base de datos del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), que contiene registros de fugitivos, personas desaparecidas, antecedentes penales, bienes robados y otros asuntos policiales. La vulneración fue reportada primero por CNN y confirmada por el presidente Donald Trump en una entrevista telefónica con Fox News, según recogieron El País, RTVE, La Vanguardia, LaSexta y CNN en Español. La agencia no quiso comentar el posible ciberataque y se desconoce el alcance de la filtración.

Segundo incidente reciente: es la segunda brecha de este tipo que afecta al FBI en los últimos meses, tras un robo de datos del personal reportado en septiembre pasado.

es la segunda brecha de este tipo que afecta al FBI en los últimos meses, tras un robo de datos del personal reportado en septiembre pasado. Uso policial: la base de datos NCIC es utilizada por fuerzas del orden de todo Estados Unidos para compartir órdenes de arresto y verificaciones de antecedentes.

la base de datos NCIC es utilizada por fuerzas del orden de todo Estados Unidos para compartir órdenes de arresto y verificaciones de antecedentes. Sin clasificación: el sistema está restringido a uso policial, no es clasificado y no se sabe qué datos fueron extraídos.

La reacción de Trump y sus quejas por la investigación rusa

Trump dijo que “no es algo bueno; no me gusta”, pero sugirió que podría haber un lado positivo: “quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera”. El presidente vinculó el incidente con sus quejas recurrentes sobre el FBI, mencionando el “engaño de Rusia”, el “engaño de Ucrania” y la llamada telefónica que él mismo calificó de “perfecta”. Medios como CNBC y SinEmbargo señalaron que Trump utilizó el ciberataque para retomar sus antiguas disputas con la agencia sobre la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016.