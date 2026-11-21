Putin promete respuesta 'mucho más dolorosa' tras ataques al puente de Crimea y Rusia bombardea Krivói Rog
Rusia intensifica su ofensiva con misiles balísticos y drones contra el sureste de Ucrania tras la advertencia de Putin por los ataques al puente de Crimea.
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El resumen
Escalada tras la advertencia de Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este jueves desde la cumbre de la APEC en Shenzhen que la respuesta a los tres ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Crimea será "mucho más dolorosa" y descartó cualquier moratoria sobre ataques a infraestructuras energéticas y marítimas. Según El Confidencial, El Mundo y LaSexta, Moscú ejecutó de inmediato un ataque nocturno con misiles balísticos y drones contra Krivói Rog (ciudad natal de Zelenski), dejando al menos dos muertos y 60 heridos.
Detalles del ataque y contexto
- Objetivo: Krivói Rog, sureste de Ucrania, golpeada en la madrugada del 21 de noviembre.
- Medios empleados: Misiles balísticos y drones, según partes militares y reportes de Euronews.
- Declaración clave: Putin afirmó: "Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques".
- Infraestructura: El puente de Crimea, enlace estratégico entre la península ocupada y Rusia continental, ha sido blanco de tres ofensivas ucranianas en pocos días.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Putin vincula la ofensiva rusa directamente a los ataques al puente de Crimea y rechaza negociar una tregua en infraestructuras.
- El bombardeo sobre Krivói Rog causó al menos dos fallecidos y decenas de heridos, confirmado por múltiples fuentes.
- Rusia empleó misiles balísticos y drones en una operación nocturna contra el sureste ucraniano.
Qué falta por confirmar
- ¿Cuál será el alcance y los objetivos concretos de la respuesta "mucho más dolorosa" anunciada por Putin en los próximos días?
- ¿Se mantendrá el tránsito ferroviario por el puente de Crimea tras los daños sufridos esta semana?
|Medio
|Enfoque destacado
|El Mundo
|Detalla el balance de dos muertos y 60 heridos en Krivói Rog, ciudad natal de Volodímir Zelenski.
|El Confidencial
|Enfatiza el uso combinado de misiles balísticos y drones en el ataque al sureste de Ucrania.
|LaSexta
|Califica la acción como "doble bombardeo sin escrúpulos" sobre la ciudad de origen del presidente ucraniano.
|Euronews.com
|Enmarca la ofensiva como respuesta intensa y directa al ataque contra el puente de Crimea.
Cobertura (4)
- Rusia sigue atacando sin escrúpulos: el Kremlin realiza un doble bombardeo en el que mueren dos personas en la ciudad natal de Zelenski LaSexta ·
- Un nuevo ataque ruso con misiles balísticos y drones deja al menos dos muertos en el sureste de Ucrania El Confidencial ·
- Dos muertos y 60 heridos por un ataque ruso nocturno en la ciudad ucraniana de Krivói Rog El Mundo ·
- Rusia responde de manera intensa al ataque del puente de Crimea Euronews.com ·
Fuentes directas consultadas
- Rusia responde a Ucrania con una lluvia de misiles tras los ataques al puente de Crimea elmundo.es · Contraste documental
- “Nuestra respuesta será mucho más dolorosa”, Vladimir Putin reacciona a ataque contra puente de Crimea eluniverso.com · Contraste documental
- Putin asegura que responderá con dureza tras nuevo ataque de Ucrania contra el puente de Crimea eleconomista.com.mx · Contraste documental
- Putin vows 'far more painful' response to Ukraine's strikes on Crimean Bridge bbc.in · Contraste documental
- Rusia restablece totalmente el tránsito ferroviario por el puente bombardeado en Crimea msn.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 4 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué declaró Putin sobre los ataques al puente de Crimea?
Desde la cumbre de la APEC en Shenzhen, Putin advirtió que la respuesta rusa será "mucho más dolorosa" que los daños al puente y descartó negociar una moratoria sobre ataques a infraestructuras energéticas y marítimas.
¿Dónde y cuándo ocurrió el bombardeo ruso de represalia?
En la madrugada del 21 de noviembre de 2026, Rusia atacó con misiles balísticos y drones la ciudad de Krivói Rog, en el sureste de Ucrania.
¿Cuál es el balance de víctimas del ataque a Krivói Rog?
Al menos dos personas fallecieron y 60 resultaron heridas, según reportes de El Mundo, El Confidencial y LaSexta basados en fuentes oficiales ucranianas.
¿Por qué el puente de Crimea es un objetivo estratégico?
Es la infraestructura clave que conecta la península de Crimea (ocupada por Rusia desde 2014) con el territorio continental ruso, vital para el suministro logístico militar.
¿Qué implica el fin de la moratoria sobre infraestructuras?
Putin rechazó cualquier acuerdo para detener los ataques mutuos contra instalaciones energéticas y transporte marítimo, lo que abre la puerta a una escalada sostenida sobre objetivos civiles y logísticos.
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