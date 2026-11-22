Skeyes suspende el control aéreo por la jornada de acción sindical

La empresa responsable del control aéreo en Bélgica, Skeyes, anunció el sábado 21 de noviembre que no podrá garantizar los servicios habituales de gestión del tráfico aéreo en los aeropuertos belgas y en el espacio aéreo bajo su responsabilidad durante la jornada de acción nacional del lunes 23 de noviembre. La medida responde a la huelga convocada por el frente común sindical en contra de las medidas de ahorro del gobierno federal belga, conocido como el Acuerdo Arizona.

Según el comunicado de Skeyes, los niveles de personal previstos no permitirán garantizar la gestión del tráfico aéreo en condiciones de seguridad óptimas entre las 07:00 y las 21:00 hora belga, por lo que la compañía se ve obligada a suspender temporalmente los servicios afectados. Solo se mantendrán servicios mínimos esenciales para vuelos de emergencia y otros críticos para la seguridad.

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Impacto en Bruselas, Charleroi y otros aeropuertos belgas

El aeropuerto de Bruselas confirmó que se espera la cancelación de la mayoría de los vuelos de salida y llegada previstos para el lunes 23 de noviembre, y que las aerolíneas contactarán directamente a los pasajeros afectados para informarles de sus opciones. Las cancelaciones también se publicarán en la página web del aeropuerto. La interrupción afecta además a Charleroi y al resto de aeropuertos belgas, así como a la mayoría de los vuelos entre Bélgica y el Reino Unido o Irlanda.