Qué ha ocurrido

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel le dieron al club su tercer título en este torneo, convirtiéndolo en el más ganador de la competencia, y pusieron fin a una sequía de 18 años sin conquistas internacionales desde la Recopa Sudamericana 2008.

Contexto y datos clave

El título reporta un premio directo de 10 millones de dólares por la victoria en la final, según la estructura de premios de CONMEBOL. A esa cifra se suman los 2,6 millones de dólares que el equipo ya había acumulado por sus resultados en las rondas anteriores, elevando el total percibido en el torneo a 12,6 millones de dólares. Además, la consagración clasifica a Boca a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al campeón de la Copa Libertadores 2026, y libera cupos de clasificación para otros equipos argentinos en los torneos continentales de 2027.

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Qué vigilar a continuación

La participación en la Recopa 2027 representará ingresos adicionales por derechos de televisión y premios por partido. En el plano deportivo, el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena deberá gestionar la carga de partidos entre la liga local y los compromisos internacionales. En lo institucional, la inyección económica de 12,6 millones de dólares impactará en el presupuesto 2027 del club, aunque resta conocer el tratamiento impositivo que AFIP aplicará a estos premios.