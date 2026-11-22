El desmayo tras la consagración

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, se desmayó este sábado 22 de noviembre de 2026 en plena entrevista, poco después de los festejos por el título de la Copa Sudamericana que el club xeneize conquistó en Barranquilla. La agencia EFE, La Nación e Infobae reportaron el episodio, mientras que Semana publicó el primer parte médico del jugador.

Contexto del título y estado del jugador

La Nación también difundió las declaraciones de Paredes tras la consagración, en las que el futbolista afirmó haber cumplido un sueño al ganar el torneo con Boca. Hasta el momento, los medios consultados no han ofrecido detalles adicionales sobre la gravedad del descompensación ni sobre el tiempo de recuperación del capitán.

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