Qué ha ocurrido

En la madrugada del domingo 22 de noviembre de 2026, una oleada masiva de drones rusos impactó contra un edificio residencial de cinco plantas en la localidad de Dimer, al norte de Kiev. El ataque provocó el derrumbe parcial de la estructura y, según los últimos partes oficiales, se ha recuperado un cadáver mientras continúan las labores de rescate entre los escombros. Las autoridades elevan a 15 el número de personas desaparecidas, entre las que figuran una niña de 12 años y un niño de 7 años, y confirman al menos tres heridos.

Contexto y datos clave

La Fuerza Aérea ucraniana contabilizó un total de 186 drones empleados durante la noche, combinando aparatos de ataque y señuelos para saturar las defensas. El presidente Volodímir Zelenski vinculó esta ofensiva al uso de misiles balísticos, incluidos modelos norcoreanos, y denunció públicamente los retrasos en la entrega de sistemas antibalísticos Patriot ya comprometidos por los aliados de la OTAN. El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, responsabilizó directamente a Vladímir Putin de la sangre de los civiles. Los servicios de emergencia, coordinados por la Administración Militar Regional de Kiev bajo Timur Tkachenko, mantienen operativo de búsqueda y rescate en la zona.

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Qué vigilar a continuación

La evolución del balance de víctimas depende de la velocidad de los trabajos de desescombro en las próximas horas. Paralelamente, la respuesta diplomática y militar de Occidente —especialmente la autorización efectiva de los misiles Patriot— marcará la capacidad ucraniana para contener futuras oleadas de esta magnitud. La mención de armamento norcoreano en el discurso de Zelenski también abre la puerta a nuevas sanciones o condenas internacionales.