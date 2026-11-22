Fallecimiento del excomandante Víctor Tirado López

El régimen de Nicaragua confirmó este sábado 21 de noviembre de 2026 la muerte de Víctor Manuel Tirado López, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista que derrocó en 1979 a la dictadura de la familia Somoza. De origen mexicano, Tirado López falleció a los 86 años por complicaciones de salud, según informó el oficialismo.

Tirado López integró la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la conducción colectiva que asumió el poder tras la caída de Anastasio Somoza Debayle. Con el tiempo se alejó de las estructuras partidarias y cuestionó al presidente Daniel Ortega, según reportó Infobae. Rosario Murillo lo definió como una “figura legendaria” de la lucha guerrillera y un “valiente soldado de la patria”.

Publicidad

Homenaje y sepelio

Murillo anunció que la familia decidió sepultar a Tirado López vestido con su traje de comandante de la revolución sandinista. Daniel Ortega y Rosario Murillo expresaron sus condolencias a su esposa, Ana Lorena Rondón, y a sus hijos Carlos, Federico y Andrés, así como al resto de la familia.