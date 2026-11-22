Qué ha ocurrido

El obispo nicaragüense Carlos Herrera, hasta el 10 de noviembre presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, reveló que el Vaticano está explorando mecanismos para dialogar con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La gestión carece aún de interlocutores definidos y plazos concretos, según declaró Herrera durante una reunión del Secretariado Episcopal de América Central en Costa Rica. Paralelamente, el sacerdote dominico Rafael Aragón denunció ante la CIDH que la aparente flexibilización de procesiones responde a una fachada para la comunidad internacional, mientras el régimen mantiene restricciones, confiscaciones y detenciones de líderes religiosos.

Contexto y datos clave

Aragón sostiene que Murillo busca «romper el liderazgo de la iglesia» e imponer un modelo donde el gobierno condicione el nombramiento de obispos y el mensaje pastoral, describiendo una «fobia» a las palabras derechos humanos, Estado de derecho y democracia. El régimen exige permisos del Ministerio del Interior, delegados políticos del FSLN y autoridades diocesanas para cualquier procesión. Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí de 80 años con medidas cautelares desde 2021, fue detenido el 29 de junio, liberado y vuelto a detener al día siguiente tras una misa por la iglesia perseguida.

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Qué vigilar a continuación

La evolución del intento de diálogo vaticano, la continuidad de detenciones y restriciones a la jerarquía católica, y la posible formalización de un concordato que otorgue al Estado poder de veto sobre nombramientos episcopales. La audiencia en la CIDH y los informes de organismos internacionales seguirán midiendo la brecha entre gestos simbólicos y libertad religiosa efectiva.