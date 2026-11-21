Qué ha ocurrido

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha presentado este sábado una propuesta para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 que reduce en 204.000 millones de euros (un 10,24%) la propuesta inicial de la Comisión Europea. La rebaja busca mantener las contribuciones nacionales dentro de límites razonables y responde a la presión de los países denominados "frugales", liderados por Alemania bajo el canciller Friedrich Merz. Simultáneamente, Costa ha anunciado la creación de un nuevo impuesto del 3% sobre la facturación de grandes empresas tecnológicas por publicidad en internet, intermediación y venta de datos, que afectaría a compañías con más de 50 millones de euros de facturación anual en Europa y 750 millones a nivel global.

Contexto y datos clave

La propuesta de Costa se produce tras una reunión extraordinaria convocada para desbloquear las negociaciones presupuestarias antes de las elecciones europeas de 2027. Según los detalles filtrados, los fondos de cohesión sufrirían una reducción de unos 8.000 millones anuales, lo que supone el primer recorte significativo en una partida considerada políticamente sensible, mientras que la Política Agrícola Común (PAC) se mantiene intacta. La tasa digital pretende generar ingresos propios para la UE y reducir la dependencia de las contribuciones nacionales, una demanda histórica del Parlamento Europeo y de países como Francia y España.

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Qué vigilar a continuación

La propuesta debe ser aprobada por unanimidad en el Consejo Europeo y contar con el consentimiento del Parlamento Europeo. Los próximos pasos incluyen negociaciones técnicas sobre la base legal de la tasa digital (posiblemente artículo 122 TFUE o nueva base imponible), la reacción de EE. UU. ante un impuesto que afecta mayoritariamente a sus grandes tecnológicas, y la posición del Parlamento, que suele exigir mayor ambición en fondos de cohesión, investigación y transición verde. El calendario apunta a cerrar el acuerdo antes de verano de 2027 para evitar un escenario de presupuestos provisionales.