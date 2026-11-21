Costa propone recortar 204.000 millones al presupuesto UE 2028-2034 y crear tasa digital del 3%
El presidente del Consejo Europeo presenta un recorte del 10,2% sobre la propuesta de la Comisión y un impuesto a gigantes tecnológicos para financiar el próximo marco financiero plurianual.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Costa propone recortar 204.000 millones al presupuesto UE 2028-2034 y crear tasa digital del 3%
- Punto central: El presidente del Consejo Europeo presenta un recorte del 10,2% sobre la propuesta de la Comisión y un impuesto a gigantes tecnológicos para financiar el próximo marco financiero plurianual.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 11 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 10 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
El resumen
Qué ha ocurrido
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha presentado este sábado una propuesta para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034 que reduce en 204.000 millones de euros (un 10,24%) la propuesta inicial de la Comisión Europea. La rebaja busca mantener las contribuciones nacionales dentro de límites razonables y responde a la presión de los países denominados "frugales", liderados por Alemania bajo el canciller Friedrich Merz. Simultáneamente, Costa ha anunciado la creación de un nuevo impuesto del 3% sobre la facturación de grandes empresas tecnológicas por publicidad en internet, intermediación y venta de datos, que afectaría a compañías con más de 50 millones de euros de facturación anual en Europa y 750 millones a nivel global.
Contexto y datos clave
La propuesta de Costa se produce tras una reunión extraordinaria convocada para desbloquear las negociaciones presupuestarias antes de las elecciones europeas de 2027. Según los detalles filtrados, los fondos de cohesión sufrirían una reducción de unos 8.000 millones anuales, lo que supone el primer recorte significativo en una partida considerada políticamente sensible, mientras que la Política Agrícola Común (PAC) se mantiene intacta. La tasa digital pretende generar ingresos propios para la UE y reducir la dependencia de las contribuciones nacionales, una demanda histórica del Parlamento Europeo y de países como Francia y España.
Qué vigilar a continuación
La propuesta debe ser aprobada por unanimidad en el Consejo Europeo y contar con el consentimiento del Parlamento Europeo. Los próximos pasos incluyen negociaciones técnicas sobre la base legal de la tasa digital (posiblemente artículo 122 TFUE o nueva base imponible), la reacción de EE. UU. ante un impuesto que afecta mayoritariamente a sus grandes tecnológicas, y la posición del Parlamento, que suele exigir mayor ambición en fondos de cohesión, investigación y transición verde. El calendario apunta a cerrar el acuerdo antes de verano de 2027 para evitar un escenario de presupuestos provisionales.
- Recorte total: 204.000 millones de euros (10,24% menos que la propuesta de la Comisión).
- Período: Marco financiero plurianual 2028-2034.
- Fondos de cohesión: Reducción de ~8.000 millones anuales.
- PAC: Se mantiene sin recortes.
- Tasa digital: 3% sobre facturación de grandes tecnológicas (umbral: 50 M€ en UE / 750 M€ global).
- Objetivo político: Cerrar acuerdo antes de elecciones europeas de 2027.
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Costa propone un recorte de ~204.000 millones (10,2%) sobre la propuesta de la Comisión para 2028-2034.
- Se plantea una nueva tasa del 3% a grandes empresas tecnológicas con umbrales de facturación definidos.
- Los fondos de cohesión sufren el primer recorte significativo mientras la PAC queda intacta.
Qué falta por confirmar
- Base legal definitiva de la tasa digital y compatibilidad con normas OCDE/EE. UU. (posible retaliación comercial).
- Posición final del Parlamento Europeo sobre la reducción de fondos de cohesión y nivel de ambición en programas verdes y de investigación.
|Medio
|Enfoque destacado
|ABC
|Destaca que el recorte de 204.000 millones llega "entre el rechazo de numerosos países" y que Costa quiere aprobar el presupuesto antes de las elecciones europeas de 2027.
|RTVE.es
|Cuantifica el recorte en 180.540 millones (10,24%) y detalla los umbrales de la tasa digital: 50 M€ en Europa y 750 M€ global.
|El Español
|Enmarca la propuesta como una victoria de Merz y los países frugales que "logran imponer" el recorte.
|La Vanguardia
|Pone el foco en el impuesto a Big Tech como nueva fuente de ingreso para el presupuesto comunitario.
|EL PAÍS
|Subraya que la tasa digital busca financiar los presupuestos y reducir los recortes, presentándola como una demanda del Parlamento Europeo.
Cobertura (10)
- Costa propone un recorte del 10% en el próximo presupuesto europeo ABC ·
- El presidente del Consejo Europeo propone recortar el presupuesto para 2028-2034 hasta el 10 EFE - Agencia de noticias ·
- Merz y los frugales logran imponer un recorte de 204.000 millones al presupuesto de la Unión Europea El Español ·
- Costa plantea un impuesto a las Big Tech como fuente de ingreso para el presupuesto de la UE La Vanguardia ·
- Costa plantea recortar un 10% el presupuesto propuesto por la CE y un nuevo impuesto a las tecnológicas RTVE.es ·
- Costa propone un recorte del 10% en el próximo presupuesto europeo ABC ·
- La UE plantea una tasa digital para financiar los próximos presupuestos europeos y reducir los recortes EL PAÍS ·
- Costa propone un nuevo presupuesto de la UE con más recortes e impuestos a los gigantes digitales Euronews.com ·
- Costa propone recortar un 10 % el presupuesto europeo para 2028-2034 La Voz de Galicia ·
- Costa se rinde ante los austeros y presenta un proyecto de presupuesto europeo con un recorte del 10,2% elDiario.es ·
Fuentes directas consultadas
- Costa propone un recorte del 10% en el próximo presupuesto europeo abc.es · Contraste documental
- Costa plantea recortar un 10% el presupuesto propuesto por la CE y un nuevo impuesto a las tecnológicas rtve.es · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 10 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué recorte exacto propone António Costa para el presupuesto UE 2028-2034?
Costa propone recortar 204.000 millones de euros, lo que supone un 10,24% menos que la propuesta inicial de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034.
¿En qué consiste la nueva tasa digital anunciada?
Es un impuesto del 3% sobre la facturación de grandes empresas tecnológicas por publicidad en internet, servicios de intermediación y venta de datos, aplicable a compañías con más de 50 millones de euros de facturación anual en la UE y 750 millones a nivel mundial.
¿Qué partidas presupuestarias se ven afectadas y cuáles se mantienen?
Los fondos de cohesión se reducen en unos 8.000 millones anuales (primer recorte significativo en esta partida), mientras que la Política Agrícola Común (PAC) se mantiene intacta sin recortes.
¿Por qué se presenta esta propuesta ahora?
Costa ha convocado una reunión extraordinaria para desbloquear las negociaciones y cerrar el acuerdo antes de las elecciones europeas de 2027, respondiendo a la presión de países frugales liderados por Alemania para limitar las contribuciones nacionales.
¿Qué pasos faltan para que la propuesta sea definitiva?
Requiere aprobación por unanimidad en el Consejo Europeo y consentimiento del Parlamento Europeo. Quedan pendientes negociaciones técnicas sobre la base legal de la tasa digital, la reacción de EE. UU. y la posición del Parlamento sobre fondos de cohesión y programas verdes.
Velocidad
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